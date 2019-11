Enpa di Sanremo: il cucciolone Tyson aspetta anche lui una famiglia

"Sono un cucciolone, un orsacchiotto, bellissimo, buono, giovane e sano. Mi trovo al Rifigio Enpa di Sanremo, ma ero abituato ad una casa. Ora ne cerco una definitiva, venite a trovarmi al più presto!!

Ciao da Tyson Rottw"

Tyson non va d'accordo con altri cani quindi deve essere l'unico peloso di casa.

Venite a trovarlo al Rifugio Enpa in Strada San Pietro 96. Aperto da lunedì a sabato dalle 15 alle 18.30.

Per tutte le informazioni potete telefonare al numero 0184 575000