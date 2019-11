Liguria Popolare. Entroterra, Bissolotti: “Reddito di montagna al posto dell'inutile reddito di cittadinanza”

Il ‘reddito di montagna’ al posto del reddito di cittadinanza. E’ la proposta che Liguria Popolare porterà in Consiglio regionale. “Un’idea sollevata dal sindaco di Carro, in provincia della Spezia, che si trova assolutamente d’accordo. Presidiare le zone rurali con politiche utili per sostenere la popolazione sul territorio è un investimento per il futuro”, ha detto Antonio Bissolotti, vice presidente regionale e coordinatore provinciale di Liguria Popolare.

“Dobbiamo sostenere chi popola l’entroterra perché garantisce un servizio di mantenimento e presidio del territorio. Un’opera fondamentale per prevenire il dissesto idrogeologico. Il reddito di cittadinanza invece è concepito come un sussidio tout cour senza un ritorno per il territorio. Il reddito di montagna invece rappresenta un investimento migliore perché porterà vantaggi e benefici per tutti”, ha concluso Bissolotti.