Sanremo: sold out al Rolling Stone per la presentazione del disco “Never Give Up” di Steve Foglia

Domenica scorsa il musicista sanremese Steve Foglia ha presentato il suo nuovo album “Never Give Up” in un Rolling Stone completamente sold out. Più di un centinaio di persone tra amici, musicisti e sostenitori hanno affollato il locale per assistere allo showcase del batterista accompagnato dalla sua band The Steve Foglia Society.

Dopo un ascolto del disco anticipato dalla presentazione del cantautore Christian Gullone, nonché portavoce dell'etichetta discografica ‘Riserva Sonora’ (per la quale il disco è stato pubblicato), la band ha eseguito tre brani tra cui il singolo del videoclip “Never Give Up”.

“Ci tengo davvero a ringraziare tutti i presenti, senza di loro la serata non sarebbe stata la stessa” commenta Foglia. Da ieri il disco si può ascoltare in anteprima esclusiva su Spotify e iTunes Music, aspettando la release ufficiale su tutti gli store a partire dal 22 novembre.