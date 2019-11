Sanremo: al via oggi alle 11 il 'Festival della Salute', tutto il programma dettagliato della giornata

Scatta oggi, con il taglio del nastro e la cerimonia di benvenuto, la quarta edizione del Sanremo Festival della Salute. Sotto il programma della prima giornata di attività.

12.00 – 13.00 MONDO SCUOLA – SALA RANUNCOLO

“La scuola che promuove salute” – Cos’è il progetto She school for health in Europe. Per le scuole che promuovono salute? Roberto Galuffo: Referente Educazione alla salute Ufficio scolastico regionale

14.00 – 18.00 Stare in piedi: è così semplice? – PIAZZA DELLA SALUTE

Il problema delle cadute nell'anziano è particolarmente rilevante per la frequenza e per la gravità delle sue conseguenze. Anche solo la «paura di cadere» può limitare notevolmente le attività della vita quotidiana. Questo incontro offre un panorama multidisciplinare della “caduta”, tallone di Achille di un sistema complesso, ma allo stesso tempo semplice e miracoloso: il funzionamento del nostro organismo, un'unità-totalità esprimibile solo come l'insieme armonico delle parti che lo costituiscono. Interverranno: Alessandro Manelli (resp. Gestione Attività Riabilitative ASL1) - Valentina Marini (fisioterapista ASL1) - Antonella Pardeo (coord. infermieristica ASL1)- Massimo Strazzer (posturometrista Verona)- Franco Zanoni (geriatra ASL1)- Maria Teresa Infante (neurologa ASL1)- Veronica Broido(psicologa Luino) - Orietta Rocchetti (otorinolaringoiatra ASL1)- Paolo Broido (odontoiatra Luino)- Stefania De Montis (resp. Nutrizione ospedaliera e territoriale ASL1) .

Il programma dettagliato di questo evento si trova su www.asl1.liguria.it. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza. Sono previsti crediti ECM per i dirigenti medici ASL1, i medici di mdicina generale e delle Residenze socio sanitarie.

14.30 – 15.30 CASA SICURA – SALA NARCISO

Incidenti domestici si possono prevenire ! Sono una delle principali cause di accesso al pronto soccorso ed i bambini sono tra le categorie più a rischio. Cosa possiamo fare per prevenirli? Stefania D’Alesio pediatra ASL1

15.00 – 17.00 Incontro Consulta ASL1 delle Associazioni di Volontariato e Tutela – SALA RANUNCOLO

17.00 – 18.00 – “30 anni di convenzione per i diritti dell’infanzia” - SALA RANUNCOLO

“30 anni di convenzione per i diritti dell’infanzia”. Essere in ascolto dei bambini in situazione di fragilità. Presentazione del vademecum

Carlo Amoretti - Direttore Distretto Sanitario Imperiese Asl1.

Silvia Zecca pediatra Asl2

Serena Tracchi: Psicologa Asl1

18.00 – 18.15 NO Mobbing – PIAZZA DELLA SALUTE

Presentazione delle attività e degli obiettivi dell’associazione che si occupa di aiutare le persone sottoposte a sfruttamento, angherie, vessazioni, ricatti sul posto di lavoro

18.00 – 19.00 SALA RANUNCOLO

I nostri primi 10 anni” La Polisportiva Integrabili racconta. A cura della Polisportiva Integrabili. Autismo in acque sicure: Terapia multisistemica in acqua e integrazione sociale. La ricerca scientifica.

Alessia Adorno: psicologhe e terapista. TMA

Sara Trimarchi: psicologhe e terapista. TMA

Saranno inoltre presenti: 10-14 : Radio Mimesi: la radio dei folli . Gli autori e creatori di radio mimesi si raccontano. Radio mimesi è una radio fuori dal comune un progetto riabilitativo per pazienti psichiatrici per parlare di lotta allo stigma ed emarginazione – PIAZZA DELLA SALUTE

9 - 19 : CURE SICURE . Presso lo stand di asl1 cure sicure è possibile avere informazioni sulle attività dell’ASL; sui rischi associati alle cure e sui sistemi di prevenzione e controllo; in particolare, informazioni su rischio cadute, sui farmaci, e sulle infezioni. Verrà effettuata la pressione arteriosa. – PIAZZA DELLA SALUTE

10-14 : Parliamo di prevenzione . A cura del Dipartimento di prevenzione ASL1 – PIAZZA DELLA SALUTE



10-12 e 14-18 : Prevenzione cardio vascolare. Screening cardiovascolare a cura della Struttura di diagnostica e trattamento patologia vascolare in collaborazione con host last Lions Imperia. Informazione su prevenzione, sani stili di vita e progetti dei services Lions esempio: barattolo dell’emergenza – PIAZZA DELLA SALUTE

11- 16 : Confederazione dei Centri Liguri Tutela Diritti del Malato . Stand dedicato con presentazione dell’attività di tutela svolta dalla Confederazione. A cura di Adelia Camposanto – referente regionale confederazione Centri Liguri Tutela Diritti del Malato “M. Chighine” – PIAZZA DELLA SALUTE

9-19: Donare il sangue. A cura della FIDAS Imperia presso l’autoemoteca info e possibilità di donazione del sangue – INGRESSO PALAFIORI

14-18: screening prevenzione tumori. Hai più di 50 e desideri aderire al programma di prevenzione al seno o del tumore del colon retto? Hai più di 25 anni e vuoi fare il paptest per la prevenzione del tumore del collo dell’utero? Sono tutti esami rapidi indolore e gratuiti. Presso lo spazio accoglienza puoi prendere l’appuntamento – SPAZIO ACCOGLIENZA

A Schiena dritta: screening della colonna vertebrale (per le classi prime medie, effettuato direttamente presso le scuole aderenti al progetto). Bastano pochi minuti per uno screening rapido e gratuito sulla salute della schiena dei ragazzi per prevenire scoliosi e problemi vertebrali. Cristina Gastaldi – fisiatra ASL1

Antonella Trimarchi – fisioterapista ASL1

Elena Vannini – fisioterapista ASL1

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito e aperti a la cittadinanza. Agli insegnanti verrà consegnato l’attestato di partecipazione valido per i crediti formativi.