I vantaggi per le aziende di comprare dalle cancellerie online

Sul web ormai si compra praticamente di tutto e normalmente i prezzi sono molto più convenienti di quelli che si trovano nei negozi fisici. Negli ultimi anni uno dei settori di vendita più gettonati online è quello della cancelleria e della cartoleria. Se si tratta di comprare una sola risma di fogli o una singola penna forse non vale la pena rivolgersi a internet, ma quando si tratta di rifornire periodicamente il proprio ufficio le cose cambiano.

Anche se di per sé il costo di un singolo articolo pare non contare più di tanto sul bilancio di un’azienda, se si considera la spesa annuale di tutta la cancelleria, le cifre stupiscono e ci si rende conto dell’esigenza di cercare un fornitore conveniente.

Acquistando online, oltretutto, si ha una scelta che nei negozi normali non si può avere. Qui, infatti, il negoziante tende, giustamente per certi versi, a tenere solo articoli costosi e solo una selezione di prodotti dal momento che di norma un negozio non ha un magazzino infinito.

Nelle cancellerie online invece la storia è diversa: di solito si trovano prodotti per l'ufficio di tantissime tipologie , anche perché non c’è un negozio fisico dall’altro capo del web, ma un grande magazzino organizzato per la spedizione.

Perché comprare online?

Costa meno e l’azienda risparmia! L’acquisto online dei prodotti di cancelleria è molto più vantaggioso. I prezzi sono inferiori, talvolta anche meno della metà. L’acquisto in confezioni grandi, oltretutto, consente un ulteriore risparmio. Offerte e sconti promozionali per i clienti, oltretutto, non mancano mai. La spedizione, sopra a un determinato importo, è gratuita.

Varietà dei prodotti: come detto dietro a un sito di cancelleria c’è spesso un magazzino enorme dove si possono conservare una moltitudine di prodotti. Questo consente al rivenditore di poter proporre una quantità di articoli superiore rispetto a un classico negozio di cancelleria. In vendita online ci sono di solito anche prodotti con fascia di prezzo diversa, cosicché ognuno possa selezionare quello che gli serve in base alle esigenze senza dover per forza scendere a compromessi comprando qualcosa di qualità inferiore o superiore.

Comodità di ordinare. Non appena si nota che un articolo inizia a scarseggiare nel deposito della cancelleria in ufficio lo si può ordinare, senza dover far ordini grossi o senza dover attendere il fornitore. In qualunque momento della giornata, anche dal divano di casa, chi si occupa di ordinare la cancelleria in ufficio può occuparsene in pochi click.

Ricevere direttamente in azienda in tempi rapidi: dopotutto se un prodotto di cancelleria in ufficio manca è indispensabile ovviare subito. Acquistando online si ha la certezza che l’ordine venga evaso rapidamente. La merce arriva direttamente in azienda tramite corriere.

Attenzione dove si compra

Quando si compra online, indipendentemente dal tipo di merce, è necessario prestare massima attenzione. Di e-commerce che vendono cancelleria ce ne sono diversi, ma per avere la sicurezza per i propri dati e di acquistare articoli di qualità, è bene scegliere rivenditori rinomati e affidabili. Normalmente si consiglia di comprare da vere e proprie cancellerie online o e-shop che vendono tutto per l’ufficio, piuttosto che affidarsi a negozi online generici che di norma non sono altro che rivenditori per conto di altri negozi. Il passaggio di consegna, infatti, non riesce sempre e non sempre va a buon fine.