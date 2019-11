Ecco come controllare la tua caldaia grazie al cronotermostato

In inverno, ancor più che nelle altre stagioni, è di primaria importanza avere sempre a disposizione dell’acqua calda, nonché un sistema di riscaldamento efficiente.

Oggigiorno, è anche possibile regolare e comandare a distanza la propria caldaia, in modo da poter provvedere al riscaldamento dell’ambiente anche quando si è fuori casa e poterne usufruire immediatamente, una volta rientrati. A rendere possibile tutto questo sono i termostati smart che possono essere collegati alla caldaia.

Tra le aziende che oggigiorno forniscono, in questo ambito, prodotti di alta tecnologia c’è senza dubbio Ariston, che progetta termostati per la tua caldaia allo scopo di garantire il raggiungimento del massimo comfort domestico.

Prima di scegliere il termostato, in ogni caso, va innanzitutto tenuto conto de luogo in cui si andrà a collocare: la parete su cui si andrà a porre, infatti, dovrà essere di facile accesso e trovarsi nella stanza in cui ci si trova per la maggior parte del giorno, dunque nella zona living.

Il compito principale del cronotermostato on-off sarà quello di garantire sempre risparmio energetico e comfort domestico, sia per quanto riguarda i riscaldamenti che l’acqua calda. Con i modelli Ariston, per esempio, è possibile comandare ogni dispositivo grazie al sistema wi-fi, senza doversi recare nella stanza corrispondente; ma, soprattutto, essi consentono di programmare temperatura e orario di azionamento della caldaia, inserendo parametri quali la temperatura minima e la massima da dover raggiungere quotidianamente.

Un cronotermostato on-off gestirà il comfort domestico prendendo a riferimento questo intervallo di temperature, accendendo e spegnendo la caldaia. Diverso il discorso per quel che riguarda i cronotermostati modulanti: i sensori integrati di questi apparecchi, infatti, sono pensati per gestire il riscaldamento ambiente, andando a modulare il funzionamento della caldaia in base a quanto si è distanti dalla temperatura desiderata. Ciò è fondamentale per modulare la temperatura rispetto all’ora del giorno, perché la casa non sia né troppo calda né troppo fredda e l’acqua calda sia presente soprattutto nelle ore diurne, quando effettivamente serve.

Un altro vantaggio del cronotermostato consiste nel poterlo regolare perché attivi o disattivi la caldaia anche quando non ci si trova in casa. In questo senso, la tecnologia ha fatto passi da gigante sul piano della domotica: grazie a una semplice app sullo smartphone, sarà persino possibile gestire i parametri, cambiarli o comandare accensione e spegnimento. L’applicazione Ariston è dotata di un’opzione che consente al centro di assistenza anche di monitorare lo stato di salute della caldaia e avvisare in caso di intervento necessario. Sarà anche possibile controllare i consumi giornalieri e mensili, per poter stimare in anticipo gli importi in bolletta.

A livello visivo, un termostato semplice presenta una rotella che si gira per scegliere la temperatura, mentre uno full-optional avrà senz’altro uno schermo con numeri digitali ben visibili e retroilluminazione per una migliore visualizzazione anche notturna o in condizioni di scarsa luce. Il menù dei termostati più complessi può necessitare di un manuale dedicato, atto a indicare l’utilizzo di tutte le funzioni: tra quelle più utili, vi è senz’altro quella che impedisce il congelamento delle tubature nel caso in cui la temperatura crolli sotto a un determinato valore.

Per un risparmio energetico ottimale, in ogni caso, è sempre meglio scegliere un termostato che presenti svariate opzioni, così da rendere davvero intelligente il controllo del riscaldamento della caldaia e della casa.