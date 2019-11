Sanremo: l'associazione degli artisti di Bussana Vecchia cita in giudizio il Demanio, udienza il 26 febbraio

Il presidente dell’associazione senza scopo di lucro ‘Comunità internazionale artisti di Bussana Vecchia’ Vanni Giuffrè, rappresentato in difesa dall’avvocato Eugenio Donato del Foro di Imperia, ha citato in giudizio il Demanio a comparire in aula il 26 febbraio prossimo per far valere il diritto dell’associazione e dei proprietari degli immobili indicati nell’atto stipulato dal Notaio Lomazzi il 27 agosto.

Secondo l’atto, buona parte dell’antico borgo appartiene all’associazione (la ‘Comunità internazionale Artisti’) e non al Demanio il quale, nel 1984 ha rettificato l’intestazione catastale da ‘Abitanti di Bussana Vecchia’ a ‘Demanio dello Stato’, senza notificare all’associazione nessun cambiamento e non tenendo conto delle varie raccomandate inviate e rimaste senza alcun riscontro.

“In questo modo – evidenzia l’associazione – è stato vanificato con questo comportamento, la possibilità di una bonaria soluzione della questione. Il danno ingiusto subito dall’Agenzia del Demanio di Genova all’associazione, consiste nel mancato utilizzo effettivo del proprio bene immobile a partire dal 1984 che sarà quantificato in sede giudiziale. Infatti la ‘Comunità Internazionale Artisti’ da quella data ha visto sminuita la sua forza creativa e organizzativa dovendo abbandonare i ruderi legalmente occupati dando così adito a diversi abusivi ad usare i suoi stabili ed affittarli o addirittura cederli a terzi in cambio di somme ingenti. Pertanto sarà il Giudice del Tribunale d’Imperia a fare gli accertamenti ulteriori che riterrà utili al caso”.