Fitta nevicata nella notte sul Colle di Tenda: in ritardo lo spazzamento sul versante francese e la riapertura del tunnel

Riaprirà tra le 7.30 e le 8 il tunnel del Tenda, chiuso da ieri sera a causa delle fitte nevicate che si sono registrate sia sul versante francese che su quello italiano.

Se, dalla parte italiana gli spazzaneve erano regolarmente in funzione, da quella francese si è preferito chiudere la galleria di collegamento tra i due paesi. La rimozione della neve è iniziata questa mattina presto e, come si vede nelle foto è ancora in atto.

La strada sarà riaperta non appena le operazioni di sgombero saranno terminate.

AGGIORNAMENTO DELLE 7.40: riaperto il tunnel.