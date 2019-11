Vallecrosia: alle 18 alla Sala Polivalente l’assemblea pubblica su Rischio idrogeologico e prevenzione del nostro territorio, dall’alluvione 2001-2006 al progetto Riscq’Eau'

Prosegue il progetto del Sindaco Armando Biasi volto ad un’Amministrazione trasparente e coinvolgimento attivo della cittadinanza. È stata indetta per oggi pomeriggio alle 18 la quindicesima assemblea pubblica, il cui tema sarà il rischio idrogeologico e la prevenzione.

L’argomento è di particolare importanza per la popolazione di Vallecrosia, negli ultimi anni colpita due volte duramente da alluvioni. Durante l’incontro verrà effettuata una cronistoria degli avvenimenti di Vallecrosia accaduti negli ultimi anni, degli interventi effettuati e quelli in corso d’opera. Interverranno i tecnici del progetto Risq’ Ea, per presentare il progetto, che consentirà di monitorare costantemente il livello di acqua del fiume Nervia.

Come di consueto, la seconda parte dell’assemblea sarà dedicata agli interventi dei cittadini. Il Sindaco Biasi invita la popolazione a partecipare all’assemblea, vista l’importanza dell’argomento trattato.