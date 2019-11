Sanremo: via al bando per i 350 mila euro di lavori alla scuola ‘Pro Infantia’. Prevista la messa in sicurezza e il restauro delle facciate

La scuola 'Pro Infantia' di via Morardo

Nuovo investimento del Comune di Sanremo nella sicurezza scolastica. Di recente gli uffici di Palazzo Bellevue hanno pubblicato il bando per l’assegnazione dei lavori da oltre 350 mila euro destinati alla scuola ‘Pro Infantia’ di via Morardo. Il progetto prevede la messa in sicurezza dello stabile, il restauro delle facciate, il rifacimento delle coperture e la sostituzione dei vetri.

Per la precisione l’ammontare dei lavori è di 355.237,93 euro a base d’asta. L’importo finale sarà stabilito al momento dell’assegnazione, a seconda del ribasso offerto dall’azienda che si aggiudicherà l’appalto.

Nei prossimi giorni il Comune riceverà le proposte delle imprese che si faranno avanti, poi si procederà con la scelta dell’offerta migliore e, infine, con l’assegnazione dei lavori.