Imperia: da dicembre a giugno un corso per Radioamatori organizzato dalla locale sezione dell'Ari

La Sezione ARI di Imperia nel periodo 2019-20 organizza un ciclo di lezioni di elettrotecnica, elettronica e normativa destinato agli appassionati di radiotrasmissioni.

Il corso fornisce le nozioni necessarie per sostenere l'esame, organizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico, per il conseguimento della patente di radioamatore, cioè l'abilitazione ministeriale con la quale il titolare può operare da una qualsiasi stazione radio autorizzata, su particolari frequenze, utilizzando l'indicativo di chiamata della stazione.

Come passo successivo, e senza altri esami, è possibile ottenere dallo stesso Ministero "l'autorizzazione generale” per l'esercizio di una propria stazione di radioamatore, identificata in tutto il mondo in maniera univoca da un nominativo di stazione, anch'esso assegnato dal Ministero, che contraddistingue sia la stazione, sia il titolare.

Le lezioni si svolgeranno nella sede della Sezione ARI di Imperia, via G.Airenti 82, da dicembre prossimo a giugno 2020. Gli insegnanti sono soci radioamatori volontari: Gian Piero I1ASU e Franco IW1PML ed il corso prevede 24 lezioni di due ore ciascuna, dalle 21 alle 23 con frequenza settimanale in un giorno della settimana da concordare con gli iscritti. Il corso di per sé è gratuito. Gli interessati possono presenziare per un periodo di prova alle prime quattro lezioni. Se ritengono di proseguire la frequenza, è richiesta l'iscrizione all'ARI Radio Club, associazione che ha sede a Milano e della quale la nostra sede è Sezione provinciale.

Nell'iscrizione è compreso tra l’altro l’abbonamento alla Radiorivista, organo ufficiale dell’ARI, una pubblicazione mensile d'informazione associativa e di approfondimento tecnico.

Lo svolgimento del corso è in funzione del raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Perciò per il momento è richiesta la sola segnalazione di adesione via mail entro il 30 novembre ai seguenti recapiti: iz1jmn@mdxc.org, milviosala@libero.it, giovezeus@alice.it o corsi@arimperia.net

Se si raggiunge un numero sufficiente di iscritti, questi saranno convocati in sede nei primi giorni di dicembre.