Anche ieri 'Striscia la Notizia' su Area Sanremo: intervistato il vice Sindaco Alessandro Sindoni

Anche ieri la trasmissione ‘Striscia la Notizia’ ha trattato l’argomento ‘Area Sanremo’, presa un po’ di mira da alcune settimane dalla trasmissione di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

L’inviato ‘Pinuccio’, che solitamente si occupa di problematiche del Sud Italia, è tornato sull’argomento realizzando il servizio in un giardino con delle palme ma non a Sanremo. Ha fatto un’intervista telefonica con il vice Sindaco ed Assessore al Turismo Alessandro Sindoni: “Dopo il servizio da voi mandato in onda – ha detto – ci ha fatto verificare alcune cose. Il dato che più mi è rimasto dentro è quello dei ragazzi esaminati in una giornata e, sicuramente, verso la fine sicuramente la giuria non è lucida ma questo non vuol dire che non c’è correttezza”.

Poi l’intervistatore è tornato sulle parole di Massimo Cotto, il direttore artistico del concorso che, nel corso della premiazione aveva parlato di concorrenti che vanno a ‘Striscia’ a cercare alibi. Sindoni ne ha parlato al telefono Pinuccio: “In quel momento rappresentava il Comune di Sanremo ed è stata una dichiarazione inopportuna. Non mi è piaciuta”.

Il servizio di ‘Striscia’ ha poi parlato di ‘Area Sanremo Tour’ dello scorso anno, quando vennero appaltate ad ‘Anteros’ le date del concorso. In un’intervista è stato intervistato Massimiliano Longo, direttore di ‘All Music Italia’.