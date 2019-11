Chiusavecchia: canile "Gli Ulivi" questa settimana cerchiamo una famiglia per Rudy

Rudy, è un simil Golden Retriever di taglia media. Ha 4 anni di cui 3 e mezzo passati in canile, questo gli ha causato tantissimo stress, specialmente nell’ultimo periodo in cui è dimagrito molto. Rudy è stanco di vivere confinato in una gabbia, vorrebbe scoprire la vita al di fuori del canile e ricevere l’amore di cui ogni cane ha bisogno. Dategli una possibilità, lui ve ne sarà grato per sempre.

Venite a conoscerlo al canile ‘’ Gli Ulivi’’ di Chiusavecchia (Imperia), Rudy vi aspetta!

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a Simonetta +39 347 741 5547