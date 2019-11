I Lions Club Sanremo Host, Matutia ed Arma-Taggia in campo per sensibilizzare sul tema della salute (foto)

Nelle giornate del 15 e 16 novembre 2019 i Lions Club Sanremo Host, Matutia ed Arma-Taggia hanno organizzato una serie di eventi di sensibilizzazione sul tema della salute in linea con le indicazioni della casa madre americana.

Il venerdì pomeriggio si è svolto un convegno scientifico e divulgativo sulla diffusione del diabete nel Mediterraneo, tenuta dal Lions PDG Aron Bengio, vice-presidente AILD. Sono stati proiettati filmati sui cani guida per ciechi, sui cani alert (cani salvavita per crisi diabetiche), un filmato sui bambini affetti da diabete tipo 1 prodotto dall'AGDP. Inoltre ha relazionato la dietista Francesca Massazza, per Elior, gestore del ristorante del Casinò. Hanno aderito numerose associazioni tra cui gli Integrabili, l'ANMIC, FIALS Liguria, la consulta provinciale dell'handicap. Nella stessa serata, la cena a tema presso il ristorante Biribissi, presenti oltre 60 ospiti, ha visto la presenza di autorità lionisitiche, gli assessori regionali Sonia Viale, socia Lions Bordighera Otto Luoghi, l'assessore regionale Gianni Benino, in rappresentanza del comune di Sanremo, l'assessore Costanza Pireri, il direttore del distretto S.S. di Sanremo Roberto Castagno, socio Lions Imperia Host.

Inoltre hanno preso parte rappresentanti di numerose società sportive, i direttori delle residenze protette di Sanremo, associazioni come l'Unuci, Panathlon, Confcommercio, Chevalier de Provence, Associazione donne medico Imperiese. Nella mattinata del 16, complice una bellissima giornata di sole, si è svolta la consueta camminata salutare tra Sanremo ed Arma, lungo il percorso della ciclabile. Ai due estremi del percorso sono state istituite le postazioni di controllo della glicemie, distribuzione di volantini informativi, visite podologiche.

Le attività di screening ed informative sui temi della salute proseguiranno presso lo stand Lions durante la settimana della salute al Palafiori dal 19 al 22 novembre.



Foto di Roberto Pecchinino