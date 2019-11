Sanremo: parcheggio dell’ospedale, prorogata fino al 31 gennaio la gestione a cura della cooperativa sociale ‘Lavoriamo Insieme’

Il Comune di Sanremo, in attesa di una soluzione definitiva, ha optato per un nuovo mini-affidamento per la gestione del parcheggio dell’ospedale ‘Borea’. Con una determina di qualche giorno fa Palazzo Bellevue ha stabilito di concedere il servizio alla cooperativa sociale ‘Lavoriamo Insieme’ ancora fino al prossimo 31 gennaio al canone di 2.400 euro al mese.

L’affidamento precedente scadeva il 31 ottobre e, per evitare una chiusura che avrebbe significato un danno non da poco per la cittadinanza, Palazzo Bellevue ha optato per un prolungamento dell’affidamento. Anche se, come noto, nelle intenzioni dell’amministrazione ci sarebbe una gestione ‘in house’ o diretta.

Al momento il posteggio dell’ospedale ‘Borea’ conta 71 posti destinati al pubblico e 50, quelli sulla struttura metallica sopraelevata, riservati ai dipendenti Asl.