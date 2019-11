Verso il Festival: Amadeus conferma le presenze internazionali, il palco di piazza Colombo e l'Altro Festival invece del 'Dopo'

"Sanremo deve avere un respiro internazionale": è questo l'impegno che si è preso Amadeus, che sarà conduttore e direttore artistico del Festival della canzone italiana, nel corso dell’incontro con i media alla ‘Milano Music Week’.

Secondo Amadeus, infatti, a Sanremo la presenza internazionale sia molto importante, forse fondamentale: “Guai se non ci fosse - ha detto – perché è un momento musicale importante e non dobbiamo chiuderlo nel mondo solamente italiano". Lo stesso ha poi sottolineato l’importanza dei duetti con artisti internazionali, che ha permesso di far conoscere la canzone italiana all'estero”.

Nessuna conferma, però, su chi e come salirà sul palco del Festival. Per i partecipanti alla categoria dei ‘Big’ c’è ancora tempo ed il nuovo presentatore conferma di voler proporre canzoni che abbiano poi una vita lunga nel panorama musicale, con la musica tradizionale ‘sanremese’ d'autore, ma anche quello che piace ai giovani”. Ed ha anche fatto un endorsement al suo predecessore: "Da Baglioni in poi non si torna indietro, lì si è aperta la porta a cose nuove che sono quelle che i ragazzi ascoltano".

Se ne era parlato nelle scorse settimane ed ora arriva l’ufficialità. Non ci sarà il ‘Dopofestival’ ma ‘Altro Festival’, che andrà in onda solo su RaiPlay, un po’ come accade per la nuova trasmissione di Fiorello. E’ poi c’è la conferma del palco di piazza Colombo: “Un ‘red carpet’ con i nomi dei 69 vincitori collegherà L'Ariston con il palco, per un festival diffuso in città. Sono previste a Sanremo anche mostre, incontri e sfilate per festeggiare i 70 anni.

Intanto si avvicina ‘Sanremo Giovani’, con la conferenza stampa di presentazione, alla presenza dei conduttori della serata, del sindaco Alberto Biancheri, del direttore e vicedirettore di Rai 1, della Commissione musicale e dei 10 artisti finalisti, è prevista per mercoledì 18 dicembre alle 12. Venerdì 20 dicembre alle 12, invece, è prevista quella con Amadeus, lo stesso Sindaco Direttore e vicedirettore di Rai 1, Antonio Marano Presidente Rai Pubblicità e responsabile progetto Sanremo 2020 e gli 8 giovani ammessi nella sezione Nuove proposte del Festival di Sanremo.