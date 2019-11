Sanremo: musica in strada per le festività di Natale e fine anno, ecco dove si esibiranno gli artisti

Si avvicinano le festività natalizie e il Comune di Sanremo sta ultimando i dettagli degli eventi in città. Già detto del Luna Park, c’è attesa per conoscere i dettagli artistici dell’iniziativa voluta dall’assessore al Turismo Alessandro Sindoni che ha fortemente voluto la presenza di musicisti in strada per legare le feste di fine anno al prossimo Festival di Sanremo, la 70ª edizione.

Artisti in strada, musicisti che sappiano animare le vie del centro unendo lo spirito del Natale alla storia della canzone italiana. Ma dove si esibiranno? Nell’ultima riunione di Giunta l’amministrazione, insieme alla Polizia Municipale, ha stabilito che le esibizioni saranno: in via Matteotti, in via Palazzo, in via Corradi e in piazza Eroi Sanremesi nella zona della fontana Siro Carli. Il tutto tra il 23 dicembre e il 6 gennaio.

Nelle stesse zone sarà vietata la presenza di artisti di strada che si esibiscano in contemporanea con le performance organizzate dal Comune. Lo stesso varrà anche per il periodo del Festival Chitarristico Internazionale “Città di Sanremo” dal 17 al 23 novembre.