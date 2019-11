Ospedaletti: da lunedì 25 novembre, al via il progetto ‘Leggere, che emozione!’

Per il progetto ‘Leggere, che emozione!’, promosso dalla Biblioteca Civica di Ospedaletti e vincitore del Bando Città che Legge, lunedì 25 novembre prenderanno il via due iniziative.

"In tutto sei incontri, 4 sul tema delle emozioni ‘Emozioni in gioco’ a cura dell’Associazione Effetto Farfalla di Sanremo, e due, interamente tradotti in LIS, ‘Colpire nel segno’, sull’approfondimento di una tematica poco conosciuta, la Lingua dei Segni Italiana, a cura di due esperti, la Dott.ssa Martina Caminati e il Dott. Lorenzo Vito. Gli eventi sono aperti a bambini, genitori, adulti, insegnanti ed allenatori".

In basso le locandine con il programma delle iniziative.