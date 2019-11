Tante grandi e piccole idee per il nostro albero di Natale

Sta arrivando quel periodo dell'anno che aspettavate tanto. Le temperature sono scese, le luci nelle città iniziano a essere diverse, in qualche località hanno già acceso le luminarie e durante le cene in famiglia o le uscite con gli amici già si comincia a parlare di regali e di Capodanno. Sì, Natale sta arrivando e con lui la nostra voglia di atmosfera.

Se si parla di atmosfera natalizia, non si può certo rinunciare al parlare dei must have: possiamo, per esempio, saltare a piè pari il discorso "Albero di Natale"? Ovviamente no. Vediamo allora insieme nelle prossime righe, grazie anche a siti come Homelook, qualche idea per addobbare al meglio l'albero che già possediamo, oppure quali tendenze ci sono se vogliamo comprarne uno nuovo o come potremmo creare un albero fai da te!



ADDOBBI PER ALBERI DI NATALE: QUALCHE SPUNTO!

Siamo appena saliti dalla cantina con il nostro splendido albero di Natale tutto impacchettato, pronto per essere aperto e addobbato con cura. Ma come? Magari le decorazioni degli anni passati non ci soddisfano più: in questo caso, o si comprano decorazioni completamente nuove, oppure si farà una specie di "innesto". Nessuna complessa opera di giardinaggio, qui, solo un'idea per una soluzione economica e efficace: mischiare decorazioni vecchie e nuove, per non spendere un capitale in palline e festoni.

Oppure potremmo aver bisogno di un albero di Natale completamente nuovo e diverso, magari un albero di Natale bianco! Come se la neve non ci bastasse mai, per dare riflessi cangianti e nuovi anche al salotto di casa nostra.

Oppure, sempre in tema di decorazioni: avete mai pensato di creare decorazioni fai da te? Le idee che potrete trovare su internet sono infinite, in questo senso: da palline di plastica trasparenti da riempire come più vi piace (magari con fotografie di famiglia, o con buffi oggetti trovati per casa, come fosse una caccia al tesoro), agli stecchini dei gelati colorati. Potreste davvero sbizzarrirvi e creare qualcosa che vi rimarrà nel cuore per lungo tempo.



ALBERO DI NATALE FAI DA TE, MA COME?

Passiamo ora alle idee più originali: avete mai pensato a un albero di natale fatto in legno? Magari in 2D, un'idea salvaspazio per non andare a "pesare" su un salotto che magari non ha dimensioni da reggia, ecco che il nostro albero di Natale 2019 potrebbe essere semplicemente attaccato alla parete! Oppure potrebbe trattarsi di un albero fatto interamente di lucine: basterà qualche chiodo nella parete per disegnare il percorso e il disegno dell'albero, per poi avvolgerci intorno i nostri fili di luce. Dopodiché non ci resterà che accenderle et voilà: il nostro semplice ma molto d'effetto albero natalizio sarà pronto per ospitare sotto di lui una montagna di regali da scartare nella notte più magica dell'anno!



Qualsiasi sia la vostra idea magica per queste feste, non abbiate paura di osare: non solo gli alberi classici possono essere pregni di spirito natalizio, ma anche quelli più originali e strambi sapranno regalare a voi e alla vostra famiglia un Natale da ricordare.