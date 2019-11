Sanremo: muro crollato in via Goethe, via al ripristino. Attenzione al divieto di sosta ed ai mezzi da lavoro in contromano

Domani prenderanno il via i lavori di ricostruzione del muro franato in via Goethe a Sanremo. Il problema si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì, quando alcune auto posteggiate sulla strada soprastante il muro sono letteralmente rimaste in bilico, rischiando di scendere a valle insieme ai detriti.



Il servizio di viabilità del settore Lavori Pubblici del Comune di Sanremo, informa che: "Dalle 7 di domani, martedì 19 novembre, entrerà in vigore il divieto di sosta su tutta l'area di parcheggio dove, appunto, è franato il muro, fronte ai numeri civici 349 – 351".

Aggiungono: "Precisa altresì che gli automezzi della ditta all'opera per il Comune transiteranno in controsenso, salendo da via Duca Degli Abruzzi sino alla zona interessata dai lavori. Questo si rende necessario per agevolare le manovre dei mezzi da lavoro, poiché di dimensioni tali da non poter percorrere via Goethe nel senso di marcia abituale, salendo cioè dal Rondò Garibaldi".