Sanremo: che vergogna, rubati i ciclamini da via Asquasciati, ora le telecamere inchioderanno il colpevole (Foto)

Intervento della Polizia Locale stamattina in via Bartolomeo Asquasciati a Sanremo. Qualcuno ha infatti pensato bene di rubare una decina di piante di ciclamini che erano appena state trapiantate nell'aiuola che divide l'uscita dell'autostazione degli autobus e il silos del parcheggio sotterraneo.

Gli agenti intervenuti hanno inoltrato una segnalazione urgente agli uffici, visto che la zona è coperta da videosorveglianza e quindi verranno visionate le immagini per risalire ai responsabili del gesto. Quando saranno individuati verranno denunciati per furto. Numerosi i passanti che hanno espresso la loro indignazione per il vile accaduto, proprio mentre gli agenti stavano verbalizzando il fatto.