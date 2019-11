Problemi per chi viaggia in treno, in queste ore, tra Ventimiglia e Savona. Poco dopo le 9, infatti, si è registrato l’investimento di una persona tra Alassio ed Albenga.

Si tratta del treno partito questa mattina da Genova e diretto a Ventimiglia. Al momento il traffico ferroviario è fermo in entrambi i sensi di marcia. E' morto un 50enne.

E' stato attivato un servizio sostitutivo con autobus.