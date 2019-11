Imperia: 70mila euro per la messa in sicurezza di strada Sant'Agata, D'Agostino "l'obiettivo è iniziare prima di Natale"

L'Amministrazione guidata dal sindaco Claudio Scajola ha finanziato, con apposita variazione di bilancio, la ricostruzione del tratto di muro in fase di crollo a valle di Strada Sant'Agata. Il costo complessivo dell'opera ammonta a circa 70 mila euro.



Già nelle scorse ore si è proceduto a un intervento di limitazione e messa in sicurezza dell'area, franata nei mesi scorsi a causa del maltempo che ha colpito il territorio comunale. Si seguirà la procedura d'urgenza per l'avvio dei lavori, in modo da accorciare i tempi di intervento.



“La frana si colloca in un punto della carreggiata già stretto a causa della presenza di una curva. In questi mesi abbiamo monitorato costantemente la situazione, in attesa di poter partire con i lavori necessari a ripristinare e mettere in sicurezza la strada. I tecnici sono al lavoro per valutare gli ultimi dettagli e nelle prossime settimane potremo aprire il cantiere. L'obiettivo è iniziare prima di Natale”, commenta l'assessore ai Lavori Pubblici, Ester D'Agostino.