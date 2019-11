Ventimiglia: nuova ordinanza per via Bandette, entro 7 giorni dovranno intervenire i privati per escludere il pericolo frane

Rimane al momento ancora attivo il divieto di transito in via Bandette, la strada consorziale sulle immediate alture di Ventimiglia dove, nella notte tra giovedì e venerdì scorsi è scesa una frana che ne ha precluso il passaggio per diverse ore. Il pericolo, infatti, è ancora presente e, anzi, con le piogge previste nelle prossime ore potrebbe ancora acuirsi.

Questa mattina alle 8 il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, ha riunito i tecnici del Comune per fare il punto della situazione. La strada è stata pulita nell’immediatezza dei fatti dal Comune e, in linea teorica non avrebbe problemi al passaggio. Ma l’ordinanza di divieto rimane per la possibile frana che deriva dai terreni privati a monte.

Terreni privati sui quali, ovviamente, il Comune non può intervenire. Nelle prossime ore, tra l’altro, verrà emessa un’ordinanza integrativa nella quale verrà chiesto ai proprietari dei terreni di intervenire in un tempo non superiore a 7 giorni. Solo nel caso in cui non venissero svolti dai privati i lavori previsti, potrà intervenire la municipalità, ovviamente addebitando i costi ai proprietari.

Una situazione sicuramente molto difficile per i residenti, che ovviamente sono ufficialmente isolati, ma il Comune deve procedere secondo la Legge. La strada è stata allestita quando sono stati costruiti i condomini della zona, compreso lo sbancamento da dove arriva la frana. Ed ora ovviamente serve un intervento dei privati per precludere il rischio di frane. Purtroppo il tutto capita in una settimana in cui il maltempo si farà nuovamente sentire.