Taggia: al via corsi di musica e strumento della Banda Musicale Pasquale Anfossi

La storica Banda Pasquale Anfossi di Taggia organizza corsi di musica e strumento promuovendo l'apprendimento dell'arte musicale. Si può partecipare ai corsi di musica dove vengono offerte lezioni complete dalla teoria alla pratica ed alla musica d'insieme dei seguenti strumenti: flauto, clarinetto, sassofono, oboe, fagotto, corno, tromba, flicorno, euphonio, trombone, bassotuba, percussioni, batteria.

“Suonare in gruppo (nel nostro caso la banda) è indispensabile per imparare ad ascoltare gli altri. La musica promuove lo sviluppo dell’empatia e delle abilità sociali necessarie per relazionarsi con gli altri. Migliora la capacità di comunicazione interpersonale e attraverso le attività di gruppo mette in rilievo l’armonia sociale e la cooperazione verso un obiettivo comune”.

Sito: https://bandanfossitaggia.blogspot.com/

Per contatti ed info: tel. +39 - 360 6387890 - cristinanoris1@virgilio.it