Sanremo: sold out anche per la seconda serata delle degustazioni autunnali di “Camillo” con i grandi rossi piemontesi di Ricossa

Ieri sera sono stati portati in degustazione due grandi vini rossi, Ricossa Nizza docg e Ricossa Barbera appassimento, dell’antica Casa Ricossa di Priocca (CN), che da oltre un secolo continua a produrre grandi vini, in perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.

Andrea Battiloro, responsabile marketing dell’azienda Cuvage di Acqui Terme, ha accompagnato i clienti alla scoperta di due importanti novità della casa vinicola piemontese.

Dopo un inizio fuori programma con il nuovo Acqui DOCG rosè, si è passati alla prima proposta rappresentata dal “Ricossa Barbera appassimento”, una grande novità nella produzione della casa vinicola grazie al metodo innovativo dell’appassimento. “Le uve vengono raccolte a mano – ha spiegato Andrea Battiloro - e disposte delicatamente in piccole casse di 5kg per circa 4-6 settimane in un ambiente asciutto a temperatura controllata tramite appositi ventilatori. La macerazione sulle bucce avviene dopo l'appassimento delle uve in vasche di acciaio inox a temperatura controllata a 28-30°C per 10-12 giorni. L’élevage avviene in serbatoi di acciaio inox per 6 mesi, segue un minimo di 2 mesi in bottiglia. Questo vino ha un colore rosso intenso, unico. Il profumo è ricco di aromi di frutta rossa, marmellata e una nota boisé. Questo vino ha un sapore morbido dolce equilibrato con la tipica acidità del nostro amato vitigno Barbera”.

La seconda proposta è stata il Ricossa Nizza docg, vino importante con 18 mesi di affinamento, di cui 6 in legno e presenta un colore rosso intenso con riflessi violacei. Il naso è caratterizzato da eleganti sentori balsamici di timo e salvia, lasciando un finale di vaniglia, liquirizia e una nota di cacao. Il palato è sorprendente, intenso e rotondo, con un finale molto persistente particolarmente adatto in abbinamento con carni stufate o bollite.

La degustazione è stata accompagnata da una proposta food, curata dallo staff di “Camillo” che consisteva in mini-Brioches artigianale con prosciutto di Praga, composta di cipolle rosse e insalatina; mini flan di spinaci con fonduta; quenelle di battuta al coltello di Fassona con ricotta salata e misticanza; stracotto di manzo e tiramisù finger food.

Soddisfatto anche il patron del locale, Olmo Romeo che salutando i partecipanti all’incontro, ha annunciato che il programma delle degustazioni proseguirà a dicembre con una serata con la “bagna caoda” ed a gennaio con una serata dedicata al tartufo bianco.

“Camillo: il giusto connubio” si trova a Sanremo in via Cavour 19 con orario di apertura 8:00-21:30 offrendo colazione, pranzo e aperitivo con vini e degustazioni gourmet.