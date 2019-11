Ospedaletti: 'Glicemia alle stelle', la presidente della ADGP ringrazia "Lo scopo di questi eventi è far luce sul diabete di tipo 1, contro l'ignoranza"

Le condizioni meteo non favorevoli non hanno fermato l'appuntamento con "Glicemia alle stelle", un'iniziativa che si svolta nel weekend ad Ospedaletti, organizzata dall'Associazione Diabete Giovanile Ponente Aps insieme allo staff di Stellaria, l'associazione dell'osservatorio astronomico di Perinaldo.



Molti i rappresentanti delle istituzioni presenti. Per il Comune della città delle rose, hanno partecipato la vicesindaco Anna Bregliano con gli assessori Birgit Brugger e Giacomo De Vai che hanno dimostrato la loro disponibilità ed intraprendenza nel mettere a disposizione i locali de La Piccola.



"A nome di tutti i presenti, le famiglie ed i ragazzi vorrei ringraziare l'assessore regionale alla sanità, Sonia Viale per la sensibilità dimostrata nei confronti di questa patologia che colpisce anche i bambini e per averci onorato con la sua presenza, il Presidente del Consiglio Comunale di Ventimiglia Andrea Spinosi, gli amici Lions Matutia Sanremo Danilo Papa e Sara D'Amico per il supporto che da mesi li vede impegnati per la causa "Fare luce sul Diabete Tipo 1". - spiega Efisia Palmas la presidente della Associazione Diabete Giovanile Ponente Aps - Lo scopo di questi eventi è di sensibilizzare, informare sul Diabete Tipo 1. Purtroppo c'è ancora molta ignoranza su questa malattia glicometabolica. Il Diabete Tipo 1 colpisce i bambini non è ereditario ma autoimmune. Ad oggi non esiste una cura definitiva per i nostri figli. L'unico rimedio ad oggi è l'insulina".