La Compagnia Teatrale 'I Cattivi di Cuore' torna con successo dal 72° 'Festival d’arte drammatica' di Pesaro

Finalisti al 72° Festival d’arte drammatica di Pesaro la compagnia teatrale di Imperia 'I Cattivi di Cuore' si è esibita con “tu danzavi per me” davanti alla giuria e ad un pubblico entusiasta nel famoso quanto meraviglioso teatro Rossini a Pesaro.



Si tratta di uno dei più prestigiosi festival di teatro in Italia, che quest’anno ha contato 125 compagnie iscritte. Alla premiazione, che si è svolta ieri, i 'Cattivi di cuore' hanno ottenuto diversi riconoscimenti tra i quali: premio 'Eva Franchi' come migliore attrice a Chiara Giribaldi, nomination quale miglior attore giovane ad Antonio Napodano, nomination come miglior commento musicale al regista Gino Brusco, menzione della giuria giovane come miglior spettacolo, secondo posto come gradimento del pubblico ed infine menzione speciale della giuria ad Emanuele Arduino per l’interpretazione di Giulio bambino come attore più giovane del festival e promessa del teatro.

Lo spettacolo è stato selezionato anche all’importante festival nazionale Il Sipario d’Oro di Rovereto dove la compagnia imperiese si esibirà nel mese di marzo 2020.

Per chi volesse vedere questo intenso ed emozionante spettacolo il prossimo appuntamento sarà al Teatro Comunale di Ventimiglia il prossimo 29 novembre alle 21, in occasione della giornata nazionale contro la violenza sulle donne. Ingresso libero.

Foto di Franco Galluzzi.