Camporosso: divieto di transito ai cavalli nella zona ciclopedonale della pista a Camporosso

Gli zoccoli rovinavano la pavimentazione ed erano presenti troppe deiezioni sul passaggio ciclopedonale. Per questo l’Amministrazione comunale di Camporosso ha vietato il transito ai cavalli sulla alcuni tratti della pista, quelli appunto dove transitano bici e pedoni.

La conferma arriva dal Sindaco del piccolo centro rivierasco, Davide Gibelli: “Purtroppo siamo stati costretti a prendere questa decisione – ha detto – in quanto gli zoccoli rovinavano il conglomerato bituminato rosso, che è più fragile di quello grigio. Poi c’era il problema delle deiezioni che creavano non pochi problemi. Proprio per questo abbiamo deciso di limitare il passaggio ai cavalli sui tratti ciclopedonali”.