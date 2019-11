Bordighera: prosegue alla Sant’Ampelio la maratona con la proposta delle sette pizze che hanno partecipato al Campionato del Mondo

Prosegue anche questa settimana (la conclusione domenica 15 dicembre), a pranzo e a cena alla Pizzeria Sant'Ampelio di Piazza Garibaldi, ma con ingresso anche da Via Vittorio Emanuele a Bordighera la maratona dedicata alla degustazione delle "Pizze Mondiali" che hanno partecipato alle recenti edizioni del Campionato del Mondo che si svolge ogni anno al PalaCassa di Parma.

Davide Bianchi, titolare della Pizzeria Sant'Ampelio, intende così soddisfare il grandissimo interesse e le continue, tantissime, richieste da parte della clientela per le "Pizze Mondiali". Vista l'altissima qualità degli ingredienti e quindi il loro costo elevato, non sono state inserite nella lista delle pizze proposte alla clientela. Sette pizze "Pizze Mondiali" proposte, a rotazione, sette giorni consecutivi ognuna, al prezzo speciale di euro 12,50.

Il programma della maratona delle "Pizze Mondiali":

- da oggi a domenica prossima verrà proposta la pizza “D’Artista” che aveva partecipato al Campionato del Mondo del 2013 dove aveva ottenuto una Menzione per la particolarità e tipicità degli ingredienti. Ecco gli ingredienti: Mozzarella Fior di Latte, Parmigiano Reggiano "Vacche rosse", Gamberoni, Guanciale al Mirto, Rucola, Pomodori Datterini, Olio Extra vergine di Oliva;

- da lunedì 25 novembre a domenica 1 dicembre verrà proposta la pizza “La Chiesetta” che aveva partecipato al Campionato del Mondo del 2017 che aveva partecipato che aveva partecipato al Campionato del Mondo del 2017, dove aveva ottenuto la Menzione Speciale "Per la tipicità degli ingredienti locali", oltre ai vivi complimenti della Giuria per la marinatura del pescato, ingrediente principale. Ecco gli ingredienti: Impasto e salsa di pomodoro con ricetta esclusiva della Pizzeria Sant'Ampelio, Mozzarella Fior di Latte, Olive Taggiasche, Burrata, Carpaccio di Palamita locale marinata in emulsione di succo e scorza di Limone non trattato, Olio Extravergine di Oliva, Cipolla di Tropea, Sale, Pepe, Pomodorino Ciliegino, Insalata Rucola.;

- da lunedì 2 dicembre a domenica 8 dicembre verrà propostala pizza “Evita” che aveva partecipato che aveva partecipato al Campionato del Mondo del 2018, dove aveva ottenuto la Menzione particolare per accostamento e tipologia degli ingredienti di farcitura. Ecco gli ingredienti: Impasto con ricetta speciale elaborata da Davide e Riccy, Mozzarella Fior di Latte, Salsa di Pomodoro San Marzano aromatizzata con Basilico e Aglio, Carpaccio di Ombrina fresca marinato agli Agrumi locali non trattati: Pompelmo Rosa Arancio e Limone , Mousse di Burrata, Carciofi di Sanremo fritti, Scaglie di Pecorino Sardo, Pomodorino Datterino.

- da lunedì 9 a domenica 16 dicembre verrà proposta la pizza “Regina Madre” che aveva partecipato a campionato del mondo 2019, meritandosi la Menzione per la particolarità e l’abbinamento degli ingredienti. Eccoli gli ingredienti: Impasto con Miscela Manitoba e Farina Forte 00, Salsa di Pomodori Pelati San Marzano, aromatizzata con Basilico e Aglio, Mozzarella Fior di Latte, Asparagi Selvatici, Filetto di Gallinella marinato con Olio Extra Vergine di Oliva, Lime e Limone non trattati, Sale, Pepe Rosa, Cipolla di Tropea, Aglio, Prezzemolo, Formaggio Fresco emulsionato con 'Nduja, Pomodorini Datterini, Olive Taggiasche.

- da lunedì 9 a domenica 15 dicembre verrà proposta la pizza “Monet” che aveva partecipato al Campionato del Mondo del 2014, aggiudicandosi il Terzo Posto Assoluto nella categoria "classica". Ecco gli ingredienti: Salsa di pomodoro, Mozzarella Fior di Latte, Pesce Spada marinato con limone e Champagne Ruinart Rosè, Pepe Rosa, Sale Rosa dell'Himalaya, Pomodorini Piccadilly, Olive e Olio extra vergine di oliva, Rucola selvatica, Parmigiano Reggiano delle Vacche Rosse.

Nella sala della Pizzeria è sempre attivo un maxi schermo dal quale si possono visionare i migliori eventi sportivi proposti da SKY e da DAZN.

Per info telefonare alla Pizzeria Sant’Ampelio allo 0184-264009.