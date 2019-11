Arma di Taggia: pronto intervento alla caldaia, studenti ex Pascoli nuovamente al caldo nei locali di via dell'Asilo

Sembra essere migliorata la situazione per le temperature all’interno di due classi quarte dell’istituto professionale sociosanitario, appartenenti all’Istituto E.Ruffini - D.Aicardi.

La conferma arriva dai genitori degli alunni che, dopo la chiusura della scuola ’Pascoli’ di Sanremo sono ospitati in alcuni locali di via dell’Asilo. Negli ultimi giorni, alcuni genitori si erano lamentati per la situazione che coinvolgeva i loro figli. L’accessione del riscaldamento per poche ore, al mattino, non sarebbe stata sufficiente a contrastare l’abbassamento repentino delle temperature degli ultimi giorni. Tanto che gli studenti erano costretti ad indossare le giacche in classe.

Secondo quanto asserito dai genitori, il problema sarebbe da ricercarsi nell’impianto di riscaldamento dello stabile. Infatti, pare che per un problema tecnico sulla caldaia, non sia possibile prolungare l’accensione dell’impianto. Una criticità che secondo i genitori sarebbe emersa già diverso tempo fa quando venne chiesta la disponibilità di questi locali per ospitare i ragazzi dell’istituto sanremese.

Questa mattina sembra che la situazione sia decisamente migliorata e le temperature per gli studenti in classe sono meno rigide rispetto ai giorni scorsi. Proprio per questo i genitori hanno contattato la nostra redazione per ringraziare le istituzioni che hanno proceduto all'intervento accogliendo le loro istanze.