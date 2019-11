Area Sanremo 2019: in città arrivano le telecamere di ‘Striscia la Notizia’ per indagare sul concorso che porta al Festival

Valerio Staffelli con il suo 'Tapiro d'Oro' a Sanremo per il Festival

Canale 5 e ‘Striscia la Notizia’ tornano alla carica contro il Festival di Sanremo e, in particolare, contro Area Sanremo. Già nelle settimane scorse il tg satirico si era occupato del concorso che porta al Festival riportando alla luce un caso di diversi anni fa.

Oggi le telecamere di ‘Striscia’ erano in città per continuare nel lavoro di indagine sui criteri di selezione che, immancabilmente, scatenano polemiche specie tra chi non riesce a portare a casa il risultato sperato. Tra gli intervistati pare anche che ci sia qualche responsabile del Comune oltre a chi sta portando avanti il progetto di Area Sanremo.

Resta da vedere se veramente ‘Striscia la Notizia’ avrà trovato qualcosa in grado di mettere a rischio le selezioni di Area Sanremo o sarà semplicemente una supposizione basandosi su alcuni episodi degli anni scorsi.