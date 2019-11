Incontro con l’autore scuola primaria A. Volta: i bambini raccontano la visita dello scrittore Michele D'Ignazio

Un mercoledì...da leoni? Chiederà qualcuno di voi... No, no...un mercoledì ... da lettori, diciamo noi delle classi prime, seconde e terze della Scuola Primaria A. Volta... da piccoli lettori! E come si comincia la carriera da piccoli lettori? Leggendo libri sicuramente ma anche ascoltando chi li scrive! E noi abbiamo avuto una bellissima occasione mercoledì della scorsa settimana quando da noi è arrivato Michele D'Ignazio, autore del bellissimo libro "Il secondo lavoro di Babbo Natale", pubblicato da Rizzoli.



Michele è venuto da noi perché una delle nostre maestre, Carlotta De Melas, anche lei scrittrice, era in contatto con la sua casa editrice e così Michele è arrivato da Cosenza fin da noi! Ci ha raccontato un po' del suo libro ma mica così, solo a parole! Noo! Ci ha portato un teatrino, il Kamishibai , che in giapponese si scrive così 紙芝居 (siamo bravi al Volta, eh?!)e che vuole dire Teatro di Carta.



In effetti nel teatrino di Michele passavano le immagini del suo libro, illustrato da Sergio Olivotti, un bravissimo disegnatore di Finale Ligure. Dal racconto di Michele abbiamo scoperto che Babbo Natale, un po' invecchiato, avrebbe voluto andare in pensione ma non riusciva a trovare un sostituto. Continuando a lavorar, pur vecchietto, ha cominciato a recapitare pacchi alle persone sbagliate, un neonato per esempio, ha ricevuto un set di pentole! Ad un certo punto a Babbo sono caduti dalla slitta moltissimi regali, creando una pioggia , una vera e propria tempesta di regali...Insomma, com'è, come non è, un giorno Babbo ha ricevuto una lettera con sopra scritto "Sei licenziato".



Che fare allora? Babbo ha cominciato a cercare un altro lavoro: cameriere, animatore per bambini, telefonista in un call center, non con grande successo però...Michele, il nostro amico scrittore, ha chiamato qualcuno di noi a rappresentare Babbo Natale alla ricerca di un lavoro e ci siamo veramente divertiti a vedere i nostri compagni con il pancione da Babbo! Michele non ha scritto solo questo libro.



Qualche anno fa ha scritto tre libri molto divertenti "Storia di una matita", "Storia di una matita a casa" e "Storia di una matita a scuola", la storia di un ragazzo che ama moltissimo disegnare e vorrebbe fare l'illustratore. Il desiderio è così forte che si trasforma in una matita e comincia a lasciare segni ovunque...I libri di Michele sono divertenti e pieni di fantasia e noi ci ripromettiamo di leggerli tutti, compresa la storia di Babbo Natale. Michele ha promesso che verrà di nuovo a trovarci e noi l'aspettiamo con piacere!