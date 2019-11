Ecco i prossimi appuntamenti dell'Associazione Europea 'Amici della Francia'

Soci e Simpatizzanti dell'Associazione Europea 'Amici della Francia' presieduta dal dott. Eduardo Raneri sono invitati al Cinema Centrale-Tabarin (via Matteotti 107) Sanremo per assistere lunedì 18 novembre alle ore 16.30 alla proiezione del film in lingua francese 'Cyrano mon amour' (genere commedia) del regista Alexis Michalik; il gruppo di studio sulla Storia e letteratura francese operante nell'ambito dell'Associazione (AEFAF), si ritroverà mercoledì 20 novembre alle ore17.15 alla Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia per esaminare assieme a Mr. Jacques Buisson la figura e l'opera dello scrittore Gabriel Sénac de Meilhan (1736-1803) autore del libro: "L'emigré" oggetto di studio. Un altro rendez-vous è fissato per le ore 14.30 di mercoledì 11 dicembre alla Sala St.Exupery di Mentone dove verrà proiettato e commentato con il regista Mario Introia il film documentario della serie "Connaissance du Monde" dedicato agli splendori dei laghi italiani (Lagomaggiore, d'Orta, Como e Garda) per arrivare a Verona, Padova e Venezia.



Per contatti eadesioni tel. (0184) 298537/352078/294260.