Successo questa mattina per la Camminata contro il Diabete organizzata dai Lions (foto)

Si è svolta ieri mattina, con grande successo la Camminata, non agonistica sulla pista ciclabile organizzata dai Lions, in occasione delle giornate mondiali contro il Diabete.



Lo slogan "Se ti muovi il diabete si ferma" è stato raccolto da molte persone, e sabato mattina sul piazzale Pian di Nave, nei pressi dei Giardini "Tiziano Chierotti", si sono dati appuntamento oltre un centinaio di persone. Presenti i presidenti dei Lions Club Sanremo Host Roberto Pecchinino, Lions Club Sanremo Matutia Sara D'Amico, Lions Club Arma-Taggia Aurelio Negro, il Presidente di Circoscrizione e Presidente Provinciale della CRI Vincenzo Palmero e il Presidente di Zona Danilo Papa. Presente anche il coordinatore distrettuale Gianni Carbone per la lotta al Diabete Strides e Aron Bengio vicepresidente 2018-2021 A.I.L.D. (Associazione Italiana Lions Lotta al Diabete). Ha portato i saluti dell'amministrazione comunale di Sanremo l'Assessore Costanza Pireri, che insieme al coordinatore Distrettuale Lions per la lotta al diabete Gianni Carbone, hanno simbolicamente dato il via alla camminata. Sono stati effettuati oltre 150 test della glicemia, 60 controlli sulle pulsazioni del ritmo e della frequenza cardiaca con utilizzo di un ECG palmare, e circa 50 controlli sulla prevenzione del piede diabetico e sulla postura con pedana barometrica.

Hanno aderito e partecipato all'iniziativa dei Lions, anche le Associazioni, ADGP (Associazione Diabete Giovanile del Ponente) AS.LI.Dia, Polisportiva Integrabili, Cuore in Movimento e l'associazione ANWI Camminata Nordica del Ponente Ligure. Numerosi i Lions del Sanremo Host, del Matutia e del Lions Club di Arma-Taggia, che in perfetta sintonia, hanno organizzato l'evento, con la collaborazione degli altri Lions club di zona. Un ringraziamento ai medici Lions che hanno effettuato i test della glicemia a Sanremo e a Arma di Taggia: dott.ssa. Senia Seno (L.C. Ventimiglia, dott.ssa Mimma Espugnato(L.C. Bordighera Ottoluoghi), dott.ssa Daniela Lanzarotti, dott. Maurizio Raffa (L.C. Arma-Taggia). I medici che hanno effettuato i controlli podologici dott. Alessio Muià a sanremo e il dott. Gianluca Garibizzo a Arma di Taggia. Il dott. Gianni Mascelli ha effettuato al termine della camminata, il controllo sul ritmo e la frequenza cardiaca. Un evento che ha avuto la splendida collaborazione dei Rangers d'Italia, della Croce Rossa di Bordighera, della Croce Verde di Arma di Taggia e della Riviera Trasporti, che con un pullman, messo a disposizione dalla direzione, ha riportato a Sanremo, i partecipanti che avevano partecipato alla Camminata Lions da Sanremo a Arma.

Soddisfazione per tutte le persone che hanno aderito alla manifestazione Lions "Se ti muovi il diabete si ferma", per la bella organizzazione, con punto di ristoro nei pressi dei Giardini Melvin Jones (zona La Vesca) e focaccia e frutta all'arrivo a Arma e con il ritorno a Sanremo su pullman della RT. Grande soddisfazione anche per i Presidenti Lions Pecchinino, D'Amico e Negro, per aver contribuito a sostenere insieme a tutti i Lions del Mondo, la lotta al Diabete, concretizzando il motto del Lions International: WE SERVE.

RP