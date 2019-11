Ski&Bike Expo 2019: la festa dello sci e delle e-bike

Scegli la pista giusta e arriva all’appuntamento con la neve con l’attrezzatura più adatta per divertirti e sciare in sicurezza.

La festa dello sci e delle e-bike animata da Luca Galtieri, il mitico inviato TV, si trasferisce negli ampi spazi del mega store Bottero Ski a Borgomercato.

Tante le attività in programma per informare, intrattenere e far vincere tanti premi ai visitatori!

Sabato 23 Novembre

Eccezionale sconto 20% sui capi di abbigliamento dei marchi presenti all’evento

ESPOSITORI

A partire dalle ore 10:00 apre il villaggio espositivo

Gli esperti dello sci, dell’alpinismo, dello snowboard presentano le ultime novità!

Sci alpino

Attrezzatura – Rossignol – Lange – Dynastar – Tecnica – Atomic – Bolle’ – Cebe’ – Briko…

Abbigliamento – Colmar – RH+ – Rossignol – Helly Hansen – Icepeak – Dare2b – Mico – Odlo – Level – Reusch – CMP…

Ski Alp

Attrezzatura – Vertical – Lowe Alpine – ARVA – Dynastar – Atomic…

Abbigliamento – RAB – Rock Experience – Jack Wolfskin – Regatta…

Snowboard

Northwave – Drake – Rossignol – Rehall – Quiksilver – DC – Roxy

ATTIVITÀ

Bike test Rossignol e Scott

Esercitazioni di ricerca con A.R.T.V.A. Un’interessante occasione per provare i dispositivi ARVA

DIVERTIMENTO

E per divertirti e vincere i premi, gioca con noi!

Sfida i tuoi amici e ricevi subito un gadget e il biglietto della lotteria per vincere la e-bike, gli sci, il completo da sci, la maschera…e tanti altri premi della lotteria Ski Expo

Torneo di Foot Darts

il calcio freccette! Il Foot Darts è il nuovo gioco che sta facendo impazzire il mondo. In una struttura gonfiabile di 5 metri di diametro, si gioca a freccette utilizzando un pallone da calcio.

Il selfie con lo Yeti

Cerca lo yeti, scatta un selfie con lui… e postalo sui tuoi social con il tag #BotteroSki. Il più originale vince un premio “bestiale”!

Domenica 24 Novembre

Vinci la e-bike Wilier Triestina!

Ore 17:00 estrazione dei biglietti vincenti

Ricchi premi anche quest’anno per la lotteria Botteroski Expo organizzata in occasione dell’evento. Riceverai un biglietto della lotteria ogni 50 euro di acquisti presso qualsiasi punto vendita Bottero Ski.

Prova a vincere il primo premio: una e-bike Wilier Triestina Magneto del valore di € 2750

Vi aspettano anche numerosi altri premi, come gli sci Bottero Ski F23 o il completo sci Bottero Ski by Rh+

E' possibile acquistare i migliori marchi presso i 3 punti vendita di:

Bottero Ski Limone - Via Genova, 40 - 12015 Limone Piemonte (CN) - Tel +39 0171.92.274

Bottero Ski Outlet Vernante - Strada Provinciale 20, 28 - 12019 Vernante (CN) - Tel +39 0171.92.00.38

Bottero Ski Borgo San Dalmazzo - Via Cuneo, 80 - Zona Borgomercato - Borgo San Dalmazzo (CN) - Tel. 0171.26.01.14

Sito internet http://www.botteroskiblog.com/

Facebook https://www.facebook.com/botteroski/