Sanremo: successo per la 'Camminata outdoor' a favore dell'associazione ENPA (foto)

Si è conclusa la ‘Camminata outdoor’ organizzata dal centro fitness The Club Sanremo a favore dell'associazione ENPA di Sanremo che si occupa del canile.

"Sono stati raccolti 400 euro grazie alla generosità dei partecipanti, somma che è stata totalmente devoluta a favore dei ‘pelosetti’ ospiti della struttura gestita dall'ENPA di Sanremo.

La passeggiata aveva come punto di ritrovo ex tribunale di Sanremo, da lì arrivati alla Chiesa della Villetta si è proseguito fino alla Croce del Parà per scendere a San Pietro e poi raggiunta la Villetta, e ultimo Via Pisacane si ritornava nuovamente il tribunale".