Oggi pomeriggio, alle ore 18.30, presso il Rolling Stone di Sanremo, verrà presentato in anteprima il nuovo album del musicista sanremese Steve Foglia.

L'album 'Never Give Up', che conterrà otto canzoni, sarà disponibile in tutti gli store digitali dal 22 novembre e in anteprima esclusiva su Spotify e I-Tunes da domani.