Al Festival di chitarra di Sanremo, oggi SoloDuo, il miglior duo di chitarre al mondo

Lorenzo Micheli e Matteo Mela sono i componenti del "SoloDuo" che oggi pomeriggio (Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo, ore 17:00) inaugureranno la settimana di concerti del Sanremo International Guitar Festival, la prestigiosa manifestazione di livello mondiale ideata e diretta dal M° Diego Campagna. Considerati oggi il miglior duo di chitarre al mondo, "SoloDuo" impressiona la critica internazionale per l'arte sublime e la tecnica impeccabile. A seguire, esibizione della giovane Cristina Galietto.

Lunedì spazio al Concorso internazionale che mette in palio concerti in tutto il mondo. Martedì e venerdì in programma anche dei flashmob, delle piccole esibizioni promozionali, durante la seconda parte del pomeriggio, in via Matteotti e in altre zone della Città. Orari e location verranno precisati durante la settimana, anche in funzione delle previsioni meteo.

Tantissime le star presenti, da Eliot Fisk, l'ultimo allievo di Andrès Segovia, a Tali Roth, da René Izquierdo a Zoran Dukic. Ogni serata vedrà l'esibizione di un top player e di un giovane emergente.