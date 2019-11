Sanremo: suv si schianta contro un palo a San Martino, l'incidente nella notte

Incidente questa notte in corso Cavallotti a Sanremo. Un suv con alcune persone a bordo si è schiantato contro un palo all'incrocio con via della Repubblica e via Lamarmora. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il mezzo e la Polizia Stradale per rilevare l'accaduto. Nonostante il violento impatto, per fortuna, gli occupanti del veicolo ne sono usciti illesi.