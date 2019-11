Maltempo: chiude alle 12 l'allerta gialla per piogge diffuse sui bacini grandi di C, prolungata alle 14 l'allerta gialla per neve su D e E

Tra la serata di ieri, sabato e le prime ore di oggi, domenica piogge diffuse tra deboli e moderate hanno interessato buona parte della regione, accompagnate da venti settentrionali con raffiche di burrasca o localmente di burrasca forte sui rilievi, mare fino ad agitato e quota neve dapprima elevata in calo nella mattinata. Dopo una pausa attesa per oggi, da domani pomeriggio è in arrivo altra pioggia, soprattutto a Levante.

ARPAL ha quindi anticipato alle 13 di oggi, domenica 17 novembre, la chiusura dell’allerta gialla per gli effetti delle piogge diffuse sui bacini grandi di levante (zona C). Prolungata, invece, fino alle 14 sempre di oggi, l’allerta gialla per neve nell’entroterra (zone D ed E).

Precipitazioni deboli o localmente moderate hanno interessato e stanno interessando un po’ tutta la Liguria ad eccezione dell’estremo Ponente (cumulata oraria massima 15 millimetri a Levanto San Gottardo, nello spezzino). Dalla mezzanotte le cumulate massime (dati aggiornati alle 10.30) sono quelle di Isoverde (Genova) con 56 millimetri, Mignanego (Genova) con 41.6, Valleregia (Genova) con 38.6, Sciarborasca(Genova) con 38.2, Mele (Genova) con 37. A Levante, zona C, dove è in vigore l’allerta gialla per gli effetti delle piogge diffuse sui bacini grandi, cumulate oltre i 50 millimetri sul versante toscano del Magra oltre a Bargone (Casarza Ligure) e Levanto San Gottardo con 53.4. Le precipitazioni hanno provocato innalzamenti modesti dei livelli idrometrici.

Le temperature hanno favorito, nelle ultime ore, nevicate anche a bassa quota in particolare nella zona tra l’alta Val Polcevera e la Valle Scrivia (tracciato della A7) con nevischio sulla A26. I nivometri della rete Omirl segnalano anche a Monte Settepani, comune di Osiglia, a 1375 metri di quota sono caduti una quindicina di centimetri. Neve anche nelle zone alte delle Valli Trebbia e Aveto. E a proposito di temperature nella notte si sono registrate -3.2 a Poggio Fearza (Imperia), -2.7 a Monte Settepani (Savona), -2.6 a Monte di Mezzo (Santo Stefano d’Aveto), -2.5 a Monte Pennello (Genova).

Nelle prossime ore i fenomeni nevosi andranno lentamente attenuandosi (con quota neve in rapido rialzo) ed è attesa una generale, temporanea pausa nelle precipitazioni che potrebbero riprendere con qualche temporale associato a grandine tra la serata e la prossima notte ma soprattutto dal pomeriggio di domani, lunedì. Una situazione che verrà valutata nelle prossime ore e, nel dettaglio, domattina.

Altro aspetto significativo sono i venti settentrionali ovunque sono forti con raffiche di burrasca: sui rilievi la raffica più forte, 149.5 km/h si è avuta al Lago di Giacopiane, in costa a Fontana Fresca con 114.8. A Genova toccati gli 88.6 a Castellaccio e gli 85 km/h al Porto Antico. Anche in questo caso è prevista un’attenuazione con rotazione da libeccio che favorirà mareggiate dal pomeriggio di oggi in particolare sul centro Levante.

Ecco i fenomeni previsti per oggi, domani e dopodomani, contenuti nell’avviso meteorologico emanato questa mattina:

Oggi, domenica 17 novembre: bassa probabilità di temporali forti su BCE, possibili allagamenti localizzati, possibili danni puntuali per raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, smottamenti, osservare le norme di autoprotezione. Fino al primo pomeriggio deboli nevicate oltre i 300-400 m su DE, in esaurimento. Venti forti da nord su B in attenuazione, moderati altrove, rotazione da sud-ovest su C, con rinforzi fino a forti. Dal pomeriggio mare localmente agitato su A, agitato su BC per onda da sud-sudovest (periodo 7-8 sec.), con mareggiate di libeccio in serata.

Domani, lunedì 18 novembre: dal pomeriggio un nuovo fronte determina piogge e rovesci con cumulate significative su BD, fino ad elevate su CE, con intensità moderate su C e una bassa probabilità di temporali forti su BCE, possibili allagamenti localizzati, possibili danni puntuali per raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, smottamenti, osservare le norme di autoprotezione. Nuovo rinforzo dei venti settentrionali su AB, anche rafficati 60-70 km/h, dai quadranti meridionali su C. Nella notte mareggiate su C, in esaurimento e nuova ripresa serale

Dopodomani, martedì 19 novembre: nella notte ancora piogge e rovesci con cumulate fino a significative su CE e una bassa probabilità di temporali forti su BCDE, possibili allagamenti localizzati, possibili danni puntuali per raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, smottamenti, osservare le norme di autoprotezione. Fenomeni in esaurimento dal pomeriggio. Fino a metà giornata venti forti e rafficati, settentrionali su AB, meridionali su C. Nelle prime ore della notte mare localmente agitato su BC per onda da sud, in calo.