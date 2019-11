Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 17 novembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 17 NOVEMBRE

SANREMO



8.00-17.00. Gare del Campionato Nazionale di Trampolino Elastico organizzato per la prima volta a Sanremo con più di 100 ginnasti di tutta Italia, impegnati in salti acrobatici spettacolari. Via Quinto Mansuino 12, ingresso gratuito



9.00. ‘Outdoor walking’: camminata di beneficenza per l’Enpa di Sanremo con percorso ‘Villetta’, ‘Croce della Parà’, San Pietro con ristoro nell’area snack e ritorno (5 euro). Ritrovo nella zona dell'ex tribunale, info 0184 842189



9.30-18.00. ‘Bonsaisti a confronto’: dimostrazione di gruppo di tecniche bonsai aperta a tutti. Possibilità di partecipazione con la propria pianta per consigli, pareri e lavorazioni del periodo oppure semplicemente curiosando le varie peculiarità e gli aspetti di quest'arte giapponese. Floriseum, Museo del Fiore a Villa Ormond (h 9.30/12.30-15.30/18)



14.00-24.00. Caruggi Play 2019: fiera di giochi di ruolo e da tavolo a cura dell’associazione Sanremese ‘Caruggi & Dragons’. FamilyBar Chimicand in Via Lamarmora 28/40 a San Martino, ingresso gratuito

17.00. Per il Festival Chitarristico Internazionale (5a edizione) e Concorso Chitarristico Internazionale 'Città di Sanremo', ‘Solo Duo’: concerto di Lorenzo Micheli (Italia), Matteo Mela (Italia), Cristina Galietto (Italia). Direttore artistico il M° Diego Castagna. Teatro dell'Opera del Casinò, ingresso libero



21.15. ‘È questa la vita che sognavo da bambino?’: spettacolo teatrale di Edoardo Leo con Luca Argentero. Teatro Ariston (più info)

IMPERIA



9.30-12.30. Mostra di modellini navali dei compianti marinai-artisti Piero Arbustini e Fiorenzo Finocchiaro. Teatrino di Cristo Re



14.00. Per ‘Aspettando il Centenario', passeggiata alla scoperta delle bellezze di Torrazza con visita ai suoi luoghi di pregio, curata dell’Associazione culturale e sportiva Valle Prino. Ogni tappa dell'itinerario è affidata alla spiegazione di appassionati di storia locale. Ritrovo presso lo sferisterio comunale De Amicis

16.00-19.00. Apertura al pubblico del M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea di Imperia per il mese di ottobre, info 0183 287927



17.00. Presentazione libro ‘Diario di Bordo’ di Giovanni Gandolfo, introdotto dal Comandante Flavio Serafini fondatore del Museo Navale di Imperia. Teatrino di Cristo Re

VENTIMIGLIA

9.00. Escursione nell’anello di Eze Village e il cammino di Nietzsche con le guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience (10 euro). Ritrovo a Ventimiglia, info 338 7718703

10.00-12.30. Mostra palii marinari ‘Carbasi’ dell’Agosto Medievale. Alle ore 11, ‘I Volti della Storia’: visita guidata a tema sulle sculture del M.A.R. al Forte dell’Annunziata



17.30. ‘Rotaract Fashion Show – Una serata per la Spes’: evento benefico in sostegno dell’associazione Spes Auser di Ventimiglia con sfilata e momento gourmet : il beverage sar. Special guest Nina Rima, giovane influencer e modella. Chiesa di San Francesco



BORDIGHERA

11.00. Nella Giornata Mondiale della Prematurità, vendita di biscotti e torte fatte in casa presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena (prima e dopo la funzione) con ricavato a favore dell'associazione Cicogna Sprint onlus per l'acquisto di un'incubatrice



16.00. Visita guidata in Villa Mariani (7 euro a persona). Villa Mariani, Via Fontana Vecchia 5, info 0184 265556

19.00. Campionati Italiani Assoluti Elite: fase regionale ligure di pugilato olimpico. Palasport Emilio Biancheri Biancheri, ingresso libero

SANTO STEFANO AL MARE

9.00-19.00. Mercatino di artigianato, curiosità e non solo. Piazze e vie del paese (tutte le terze domeniche del mese)

DIANO MARINA



10.00. In occasione della festività di Santa Cecilia, patrona della musica, sfilata della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’ per le vie del centro cittadino + S. Messa delle ore 11.00. Al termine della celebrazione religiosa foto ricordo e sfilata nelle vie cittadine



ENTROTERRA

VALLEBONA

10.00-17.00. Per il ciclo ‘Il Ritmo della Vita – vivere pienamente ogni momenti in armonia e benessere’, incontro sul tema ‘Il corpo che cambia’ tenuto dalla dott.ssa Raffaella Rognoni. Sala Polivalente adiacente piazza Libertá, info 347 6094033

FRANCIA

MENTON

10.00-19.00. ‘PhotoMenton’: festival fotografico con la partecipazione di circa 110 fotografi provenienti da diverse regioni francesi, dall'Italia, Germania, Svizzera e Principato di Monaco. Palais de l'Europe, Avenue Boyer 8, fino al 23 novembre (più info)

MONACO

00.00. ‘20° No Finish Line: corsa solidale aperta a tutti, con o senza licenza, corridori e camminatori (24 ore su 24). Espace Fontvieille, fino al 24 novembre (più info)

11.00-23.00. Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla domenica al giovedì h 11/23, venerdì e sabato e il 31 ottobre fino a mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una del mattino)



15.00. ‘Lucia di Lammermoor’: rappresentazione dell'Opera di Gaetano Donizzetti. I cantanti sono accompagnati dall'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretti dalla bacchetta di Roberto Abbado. Salle des Princes del Grimaldi Forum Monaco (info)

16.30. ‘A parte questo, la vita è bella’: spettacolo umoristico di Jean-Jacques Vanier e di François Rollin. Théâtre des Muses (più info)

NICE



10.30, 14.30 & 17.00. Circo sul Ghiaccio Medrano con le stars del circo e del ghiaccio. Esplanade De Lattre de Tassigny (più info)

