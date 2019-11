Ecco le ultime attività dell'Auser intemelio (Associazione per l'Autogestione dei Servizi e la Solidarietà)

Nel pomeriggio di sabato 16 novembre si è concluso, presso il Salone di Sant'Agostino a Ventimiglia, il riuscito ciclo di Conferenze tenute dal dott.Davide Barella sulla Storia del territorio: 'L'evoluzione di Ventimiglia e dintorni attraverso la letteratura'.



Il Progetto del distretto socio-sanitario n° 1 ventimigliese inserito nel patto di sussidarietà 2018/19, ha permesso ai frequentatori di scoprire (o riscoprire) in tre puntate con la competenza del concittadino Barella, insegnante e scrittore, i graffiti dei Balzi Rossi, il Teatro romano e Beatrice di Tenda. Poi il barocco e l'epoca d'oro dei Corsari di Ventimiglia, Salgari e Salgariani, la figura di Padre Angelico Aprosio. Dulcis in fundo, Ventimiglia moderna e contemporanea, da Iacopo Ortis a Nico Orengo, attraverso Salvatore Quasimodo, George Stevenson, Italo Calvino, Mario Soldati e Francesco Biamonti con lettura di alcun i brani anche da parte di Fabiana Ferraris. Il Presidente dell'Auser intemelio sig. Ciro Galasso nel ringraziare l'oratore e l'attento pubblico ha invitato tutti alla visita guidata all'area archeologica di Nervia prevista per la mattinata (inizio ore 10.30) di giovedì 28 novembre.



(foto E.Raneri).