Imperia: crolla mura di contenimento a Porto Maurizio, intervengono i Vigili del Fuoco

Intervento ieri sera dei Vigili del Fuoco ad Imperia per il cedimento di un muro di contenimento in via San Antonio alla Marina di Porto Maurizio. L'allarme è scattato intorno alle 19.30 e sul posto sono intervenuti subito i pompieri. Il cedimento verificatosi in una proprietà privata, vicino ad una palazzina, per fortuna non ha causato il ferimento di nessuna persona ma ha creato notevoli disagi. L'escavatore ha dovuto lavorare per diverse ore per liberare l'area dai detriti.