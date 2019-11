Ventimiglia: lotta alla violenza sulle donne, una conferenza con lo studioso Alessandro Chiabra

Mercoledì 20 novembre alle ore 15,30 nella sala al primo piano del dopolavoro ferroviario di piazza della Stazione, a Ventimiglia si terrà l'incontro pubblico intitolato "Brutte abitudini: la rappresentazione della donna nei mezzi di comunicazione". Una conferenza ad ingresso libero, organizzata dalla sezione locale di Soci Coop Liguria.

Alessandro Chiabra, studioso di storia ed esperto di comunicazione, accompagnerà i partecipanti in un viaggio per immagini tra cinema, televisione, musica e pubblicità per capire le radici della violenza. L'iniziativa nasce in adesione alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.