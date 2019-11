Sanremo: una serata Lions alla scoperta del passato in bianco e nero del Festival con Bruno Gambarotta

Giovedì prossimo, 21 novembre, si terrà una serata speciale dedicata al tema del Festival di Sanremo organizzata dal presidente del Lions Club, Roberto Pecchinino. Ospiti e relatori d'eccezione, il giornalista Claudio Porchia, il noto fotografo Alfredo Moreschi e il famoso autore, regista e conduttore Bruno Gambarotta.



"Gambarotta ama definirsi come “lo scrittore artigiano”, dopo un refuso di un tipografo che nel testo di una sua intervista, deformò per errore la parola “astigiano” in “artigiano”. Una serata che si prospetta brillante e piena di sorprese, il tema “ Sanremo Story – gli anni in bianco e nero del Festival della canzone Italiana al Casinò” dal libro di Claudio Porchia con fotografie di Alfredo Moreschi e la prefazione di Bruno Gambarotta" - spiega il presidente dei Lions.



"Sarà una serata per scoprire non solo i misteri e i segreti di quando Festival della Canzone, era organizzato nel salone delle feste del Casinò, ma anche per conoscere quello che succedeva dietro le quinte del Festival dal 1951 al 1978, grazie alla testimonianza di Bruno Gambarotta, quando era un operatore e riprendeva in diretta per la RAI Radiotelevisione Italiana, non a colori ma ancora con le immagini trasmesse allora sulle vecchie tv in bianco e nero" - conclude Pecchinino.