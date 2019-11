Sanremo: il 3 dicembre, open day all'elementare di San Giacomo. Una mamma ne tesse le lodi

Come passa veloce il tempo, sono passati già sei anni e il prossimo anno tuo figlio (o tua figlia) inizierà il suo percorso d’istruzione.

Il primo passo nel mondo comincia proprio dalla prima elementare e spesso a questa tappa non si da l’importanza che merita, ma se ci pensi bene è proprio nel ciclo della scuola elementare che si gettano le fondamenta per un felice e sereno cammino scolastico. Ti consiglio quindi di prenderti del tempo e di valutare ogni offerta che il nostro territorio di offre.

Personalmente di suggerisco di andare all’open-day della piccola scuola di San Giacomo, lo so è un pochino fuori mano, ma ti assicuro che ne vale la pena.

È una piccola scuola di campagna come quelle di tanti anni fa, ma non farti fuorviare! Della scuola di campagna ha la dimensione e il calore di un nido, il giardino ombreggiato dai grandi pini in cui trascorrere le ricreazioni e la cuoca Dolores che cucina ogni giorno piatti deliziosi (mica cibo freddo e scotto portato da furgoncini). La qualità dell’insegnamento, la preparazione delle maestre e i sussidi didattici no, quelli non sono da scuoletta di campagna, quelli sono di prim’ordine. In più il prossimo anno i primini avranno la grandissima fortuna di avere come insegnati le due decane della scuola, non me ne vogliano le altre maestre altrettanto brave, ma maestra Franca e maestra Gabriella sono il meglio che puoi sperare per tuo figlio (o tua figlia): basi solide di grammatica, italiano, matematica e anche educazione civica trasmesse con amore, pazienza, ma anche con la dovuta fermezza che aiuta a crescere.

Chi sono io per affermare questo? Sono la mamma di una ragazza che grazie all’insegnamento delle maestre Franca e Gabriella della scuola di San Giacomo ha superato senza problemi il ciclo delle medie e quel seme piantato tanti anni fa continua a dare i suoi frutti ancora oggi che è in seconda liceo classico.

Quindi segnati questa data: 3 dicembre 2019 dalle 14 alle 16 Open Day della scuola elementare di San Giacomo.

Lucia Abbo".