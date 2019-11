Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 16 e domenica 17 novembre in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 16 NOVEMBRE

SANREMO



9.00-12.00. In occasione della giornata mondiale del diabete, Camminata contro il Diabete organizzata dal Lions Club Arma e Taggia in collaborazione con i Lions Club della zona 4B. Partenza dai Giardini Chierotti di Sanremo e arrivo ad Arma di Taggia in piazzale Chierotti



9.00-17.00. ‘La medicina di genere nell’età evolutiva e la carta dei diritti della bambina’: corso gratuito organizzato nell’ambito del X° congresso regionale AIDM Liguria. Teatro dell’Opera del Casinò (il programma a questo link)



14.00-24.00. Caruggi Play 2019: fiera di giochi di ruolo e da tavolo a cura dell’associazione Sanremese ‘Caruggi & Dragons’. FamilyBar Chimicand in Via Lamarmora 28/40 a San Martino, ingresso gratuito, anche domani



15.00-18.00. Prove di gara del Campionato Nazionale di Trampolino Elastico organizzato per la prima volta a Sanremo con più di 100 ginnasti di tutta Italia, impegnati in salti acrobatici spettacolari. Palestra in Via Quinto Mansuino 12, anche domani, ingresso gratuito



15.30. Visita guidata al Cimitero Monumentale ricco di tombe di illustri personaggi di ogni nazionalità e di opere d'arte di noti scultori (5 euro). Ritrovo davanti al Cimitero Monumentale nel quartiere della Foce, info 338 1375423

16.00. Per la 7a edizione del ciclo sulle piante mediterranee tra scienza e tradizione, conferenza dal titolo ‘La posidonia e l’ambiente delle praterie sommerse’ a cura di Ursula Salghetti Drioli Piacenza, Biologa marina. Floriseum, Museo del Fiore a Villa Ormond, ingresso libero

20.30. Serata dedicata alla musica e alla cucina partenopea conla partecipazione di Enzo Avitabile (cena + spettacolo 110 euro; spettacolo + bicchierata 40 euro). Roof Garden del Casinò, info e prenotazioni 0184 595266 (più info)

23.00. Per ‘Season of Wonders’, serata animata da Stefano Riva e Andreino Mazzia con una tracklist dance&disco. Victory Morgana Bay, info 0184 591620

IMPERIA



9.30. Incontro pratico-informativo aperto al pubblico per conoscere le metodiche più efficaci e durature per contrastare il costante aumento del mal di schiena. Il Dottor Alessandro Sciandini, chinesionologo esperto in ginnastica posturale, insegnerà alcuni esercizi fondamentali per fare vera prevenzione. Sede ACLI in Via Don Abbo il Santo 22, info 328 1039678



10.00-19.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, ‘Open Day’ a Palazzo Comunale: Set Fotografico aperto di Settimio Benedusi (h 10/19) + Concerto a cura dell’Associazione Pànta Musicà (h 10/11) + Nati per leggere a cura della Biblioteca Civica ‘L. Lagorio’ (h 11/12.30) + Concerto a cura della Società Operaia Amadeus (h 15/16) + Concerto a cura del Centro Studi Musicali Gaetano Amadeo (h 16/17) + Merenda a Palazzo per i bambini (h 16.30) + Visita guidata all’affresco di Cesare Ferro a cura di Cristina Tealdi (h 17) + Tempi moderni: Cinema a Palazzo a cura di Emilio Audissino e Orlando Botti (h 17.30). Composizioni floreali a cura di EDFA Imperia

10.00-19.00. Apertura al pubblico del M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea di Imperia per il mese di ottobre, info 0183 287927 (h 10/13-16/19)



16.00. Inaugurazione Mostra modellini navali dei compianti marinai-artisti Piero Arbustini e Fiorenzo Finocchiaro. Teatrino di Cristo Re



16.00. 'Eccellenza nel panorama pediatrico internazionale: un'esperienza personale': conferenza in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 2019-2020 dell'Unitre tenuta dal dr Carlo Gandolfo, responsabile del Team Interventistico Endovascolare dell'Istituto Gaslini di Genova. Auditorium del Museo dell'Olivo Carlo Carli, via Garessio



21.00. ‘Domande impertinenti sull'Astrologia’: serata divulgativa sul vero significato dell'Astrologia come strumento di auto-conoscenza. Risposte a cura di Lauretta Dal Cin, Astro Coach. Domande curiose e insidiose di Armida Branchi e pubblico. Teatro dell’Attrito, Via Bartolomeo Bossi 43, info 349 5238799



21.00. Concerto del cantautore toscano Gionata con presentazione del suo ultimo disco ‘L'America’. Arci Camalli

VENTIMIGLIA



10.30. ‘Lo Chef al Mercato’: lo chef Diego Pani delizierà con un assaggio i partecipanti, e sarà a disposizione per ricette e consigli sulla preparazione e cottura dei prodotti locali e pietanze da sogno. Mercato Coperto cittadino



14.00-17.00. ‘Da Iacopo Ortis a Foscolo, da Nico Orengo a Quasimodo, Calvino, Biamonti’: conferenza tenuta dall’insegnante-scrittore Davide Barella. Salone di S.Agostino, ingresso libero



16.00. Francesca De Cupis inaugura il XXII ciclo di conferenze ‘Ventimiglia e il suo territorio:dalle origini ai giorni nostri’ con ‘Le lettere del pittore Giovanni Battista Casoni a Padre Angelico Aprosio’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, ingresso libero



16.30. Presentazione libro ‘La Via Eraklea’ di Andrea Eremita. Intervista l’autore Rita Zanolla.Biblioteca Civica Aprosiana, Piazza Bassi 1



BORDIGHERA



15.00. ‘Sulle orme di Calude Monet’: visita guidata alla scoperta di alcuni luoghi tra i più suggestivi di Bordighera che ispirarono il grande pittore impressionista. A cura della Cooperativa Omnia (7 euro). Ritrovo presso la sede provvisoria dell’ufficio IAT presso il palazzo del Parco, info 0184 262882



17.30-19.00. Nella Giornata Mondiale della Prematurità, vendita di biscotti e torte fatte in casa sotto il campanile presso Piazza del Popolo. Alle ore 18.00, Santa Messa con piccola dedica per i più piccoli presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena. Città alta



19.00. Campionati Italiani Assoluti Elite: fase regionale ligure di pugilato olimpico. Palasport Emilio Biancheri Biancheri, ingresso libero, anche domani



TAGGIA ARMA



21.00. ‘Quartetto Novecento in Concerto’: con Massimo Dal Prà, pianoforte, Gianni Martini, fisarmonica, Mauro Parrinello, contrabbasso, Mirco Rebaudo, clarinetto/saxofono. Palestra Opere Parrocchiali ‘Madonna Miracolosa Taggia’, Via Ruffini (offerte a favore dell’oratorio per le attività dei ragazzi)



18.00. ‘A cena con l'autore’: incontro con Marco Terrone e i suoi libri ‘Cattive Radici’ e Fuori dal buio’ + cena (menù a base di struncatura, peperoni ripieni alla calabrese, polpette sempre alla calabrese, dolce. Vino Cirò). Circolo ‘Tunin Siffredi’, via Cornice 4, info 348 3925294



SAN LORENZO AL MARE



9.30-12.30. Corso per imparare la tecnica della camminata con i bastoncini (nordic walking) tenuto dalle istruttrici Barbara Campanini e Marina Caramellino. Ritrovo sul lungomare, info 337 1066940

DIANO MARINA



16.00. Per le Giornate Culturali della ‘Communitas Diani’ 2019, presentazione della nuova Rivista della ‘Communitas Diani’ anno XLII – 2019. Sala Consiliare del Comune, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE



14.30. Per il ciclo ‘Sui sentieri del Golfo’, Trekking Urbano: escursione tra borghi, orti, chiesette e campagna, alla scoperta degli angoli nascosti di San Bartolomeo al Mare con la guida ambientale ed escursionistica Luca Patelli Ritrovo in Piazza Torre Santa Maria, partecipazione gratuita, info 347 6006 939



ENTROTERRA

DIANO CASTELLO



21.00. Per la rassegna teatrale dedicata alle compagnie amatoriali, la Compagnia du Teatru Ventemigliusu mette in scena la commedia Pescavui de Cana. Teatro Concordia, ingresso gratuito ad offerta libera (più info)

PIEVE DI TECO

21.00. Per la rassegna ‘Ridere al Salvini’, Barbascura nello spettacolo 'Un tifone sull'Olimpo'. Direzione artistica di Eugenio Ripepi e Matteo Monforte. Teatro Salvini, prenotazioni 328 3043741



VASIA



18.00. Per ‘Incontro con l'autore’, Luigi Mattioli presenta la sua nuova opera di poesie ‘Totum Nasum’. Introduce Fabio Natta. A seguire castagnata e vino novello. Biblioteca di Comunità di Vasia, Via Imperia 8

FRANCIA

MENTON

10.00-19.00. ‘PhotoMenton’: festival fotografico con la partecipazione di circa 110 fotografi provenienti da diverse regioni francesi, dall'Italia, Germania, Svizzera e Principato di Monaco. Palais de l'Europe, Avenue Boyer 8, fino al 23 novembre (più info)

MONACO

9.30-14.30. XVI Simposio di Lingue Dialettali sul tema ‘Geni di qui e di altrove’, a cura dell'Accademia di Lingue Dialettali di Monaco. Théâtre des Variétés, ingresso libero (più info)

11.00-24.00. Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla domenica al giovedì h 11/23, venerdì e sabato e il 31 ottobre fino a mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una del mattino)

14.00. ‘20° No Finish Line: corsa solidale aperta a tutti, con o senza licenza, corridori e camminatori (24 ore su 24). Espace Fontvieille, fino al 24 novembre (più info)

20.30. ‘A parte questo, la vita è bella’: spettacolo umoristico di Jean-Jacques Vanier e di François Rollin. Théâtre des Muses (più info)

20.30. ‘Monte-Carlo Jazz Festival’ con Michel Jonasz. Salle Garnier dell'Opera di Monte-Carlo (più info)

NICE



14.30, 17.00 & 20.00. Circo sul Ghiaccio Medrano con le stars del circo e del ghiaccio. Esplanade De Lattre de Tassigny (più info)





DOMENICA 17 NOVEMBRE

SANREMO



8.00-17.00. Gare del Campionato Nazionale di Trampolino Elastico organizzato per la prima volta a Sanremo con più di 100 ginnasti di tutta Italia, impegnati in salti acrobatici spettacolari. Via Quinto Mansuino 12, ingresso gratuito



9.30-18.00. ‘Bonsaisti a confronto’: dimostrazione di gruppo di tecniche bonsai aperta a tutti. Possibilità di partecipazione con la propria pianta per consigli, pareri e lavorazioni del periodo oppure semplicemente curiosando le varie peculiarità e gli aspetti di quest'arte giapponese. Floriseum, Museo del Fiore a Villa Ormond (h 9.30/12.30-15.30/18)



9.00. ‘Outdoor walking’: camminata di beneficenza per l’Enpa di Sanremo con percorso ‘Villetta’, ‘Croce della Parà’, San Pietro con ristoro nell’area snack e ritorno (5 euro). Ritrovo nella zona dell'ex tribunale, info 0184 842189



14.00-24.00. Caruggi Play 2019: fiera di giochi di ruolo e da tavolo a cura dell’associazione Sanremese ‘Caruggi & Dragons’. FamilyBar Chimicand in Via Lamarmora 28/40 a San Martino, ingresso gratuito

17.00. Per il Festival Chitarristico Internazionale (5a edizione) e Concorso Chitarristico Internazionale 'Città di Sanremo', ‘Solo Duo’: concerto di Lorenzo Micheli (Italia), Matteo Mela (Italia), Cristina Galietto (Italia). Direttore artistico il M° Diego Castagna. Teatro dell'Opera del Casinò, ingresso libero



21.15. ‘È questa la vita che sognavo da bambino?’: spettacolo teatrale di Edoardo Leo con Luca Argentero. Teatro Ariston (più info)

IMPERIA



9.30-12.30. Mostra di modellini navali dei compianti marinai-artisti Piero Arbustini e Fiorenzo Finocchiaro. Teatrino di Cristo Re



14.00. Per ‘Aspettando il Centenario', passeggiata alla scoperta delle bellezze di Torrazza con visita ai suoi luoghi di pregio, curata dell’Associazione culturale e sportiva Valle Prino. Ogni tappa dell'itinerario è affidata alla spiegazione di appassionati di storia locale. Ritrovo presso lo sferisterio comunale De Amicis

16.00-19.00. Apertura al pubblico del M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea di Imperia per il mese di ottobre, info 0183 287927



17.00. Presentazione libro ‘Diario di Bordo’ di Giovanni Gandolfo, introdotto dal Comandante Flavio Serafini fondatore del Museo Navale di Imperia. Teatrino di Cristo Re

VENTIMIGLIA

9.00. Escursione nell’anello di Eze Village e il cammino di Nietzsche con le guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience (10 euro). Ritrovo a Ventimiglia, info 338 7718703

10.00-12.30. Mostra palii marinari ‘Carbasi’ dell’Agosto Medievale. Alle ore 11, ‘I Volti della Storia’: visita guidata a tema sulle sculture del M.A.R. al Forte dell’Annunziata



17.30. ‘Rotaract Fashion Show – Una serata per la Spes’: evento benefico in sostegno dell’associazione Spes Auser di Ventimiglia con sfilata e momento gourmet : il beverage sar. Special guest Nina Rima, giovane influencer e modella. Chiesa di San Francesco



BORDIGHERA

11.00. Nella Giornata Mondiale della Prematurità, vendita di biscotti e torte fatte in casa presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena (prima e dopo la funzione) con ricavato a favore dell'associazione Cicogna Sprint onlus per l'acquisto di un'incubatrice

19.00. Campionati Italiani Assoluti Elite: fase regionale ligure di pugilato olimpico. Palasport Emilio Biancheri Biancheri, ingresso libero

SANTO STEFANO AL MARE

9.00-19.00. Mercatino di artigianato, curiosità e non solo. Piazze e vie del paese (tutte le terze domeniche del mese)

DIANO MARINA



10.00. In occasione della festività di Santa Cecilia, patrona della musica, sfilata della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’ per le vie del centro cittadino + S. Messa delle ore 11.00. Al termine della celebrazione religiosa foto ricordo e sfilata nelle vie cittadine



ENTROTERRA

VALLEBONA

10.00-17.00. Per il ciclo ‘Il Ritmo della Vita – vivere pienamente ogni momenti in armonia e benessere’, incontro sul tema ‘Il corpo che cambia’ tenuto dalla dott.ssa Raffaella Rognoni. Sala Polivalente adiacente piazza Libertá, info 347 6094033

FRANCIA

MENTON

10.00-19.00. ‘PhotoMenton’: festival fotografico con la partecipazione di circa 110 fotografi provenienti da diverse regioni francesi, dall'Italia, Germania, Svizzera e Principato di Monaco. Palais de l'Europe, Avenue Boyer 8, fino al 23 novembre (più info)

MONACO

00.00. ‘20° No Finish Line: corsa solidale aperta a tutti, con o senza licenza, corridori e camminatori (24 ore su 24). Espace Fontvieille, fino al 24 novembre (più info)

11.00-23.00. Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla domenica al giovedì h 11/23, venerdì e sabato e il 31 ottobre fino a mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una del mattino)

16.30. ‘A parte questo, la vita è bella’: spettacolo umoristico di Jean-Jacques Vanier e di François Rollin. Théâtre des Muses (più info)

20.00. ‘Lucia di Lammermoor’: rappresentazione dell'Opera di Gaetano Donizzetti. I cantanti sono accompagnati dall'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretti dalla bacchetta di Roberto Abbado. Salle des Princes del Grimaldi Forum Monaco (info)

NICE



10.30, 14.30 & 17.00. Circo sul Ghiaccio Medrano con le stars del circo e del ghiaccio. Esplanade De Lattre de Tassigny (più info)

