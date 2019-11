Matteo Renzi a Torino per presentare 'Italia Viva', presente anche delegazione ligure con il sindaco di Terzorio Valerio Ferrari

Oggi a Torino c’era anche una delegazione ligure per l’evento organizzato da Matteo Renzi per presentare in Piemonte il progetto dietro "Italia Viva". Nel capoluogo piemontese hanno preso parte all’incontro Valerio Ferrari, sindaco di Terzorio, paesino della provincia di Imperia, il più giovane primo cittadino della Liguria ed il quinto a livello nazionale. Con lui, nella foto, troviamo anche Barbara Pasquali, consigliere comunale di Savona e capogruppo del partito renziano.



L’incontro torinese aperto a quadri e dirigenti di Italia Viva, presso il Teatro dei Ragazzi, è stato anticipato da un pranzo di finanziamento, che ha visto attovagliati al Principe di Piemonte circa 200 tra imprenditori e soci sostenitori. Qui Renzi ha presentato quello che è stato definito come un “piano shock” per l’economia.



Il confronto pomeridiano invece è l’occasione per capire come si articolerà il nuovo soggetto politico nelle province piemontesi, che avranno ciascuna due coordinatori, un uomo e una donna. Da quel che si è appreso si dovrebbe trattare di soggetti designati direttamente dal leader, mentre non sarebbe prevista un livello regionale.