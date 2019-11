Sanremo: proseguono le degustazioni autunnali di Camillo con i grandi rossi piemontesi della cantina Ricossa

Prosegue il ricco calendario del nuovo locale gourmet sanremese, che intende accompagnare i clienti alla scoperta di ottimi vini abbinati ad eccellenze locali e nazionali.

Domenica prossima saranno portati in degustazione due grandi vini rossi, il Nizza e Barbera, dell’antica Cantina Ricossa di Priocca (CN), che da oltre un secolo continua a produrre grandi vini, in perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.

Questo il programma della serata con inizio alle ore 19.30

Proposta vini: Ricossa Nizza docg e Ricossa Barbera appassimento

Proposta food: Mini-Brioches artigianale con prosciutto di Praga, composta di cipolle rosse e insalatina; Mini flan di spinaci con fonduta; Quenelle di battuta al coltello di Fassona con ricotta salata e misticanza; Stracotto di manzo alla Toscana e Tiramisù finger food

Il prezzo è fissato in €15 ed è consigliata la prenotazione al numero 0184 1916849 perché i posti sono limitati ad un massimo 40 persone. E come di consueto alla fine della serata ci sarà un piccolo cadeau sorpresa per i partecipanti.

“Camillo: il giusto connubio” si trova a Sanremo in via Cavour 19 con orario di apertura 8:00-21:30 offrendo colazione, pranzo e aperitivo con vini e degustazioni gourmet.